Pubblicità: la gallina e le uova (seconda parte) | #4WD

Rieccomi sull’argomento di ieri. Riprendo a parlarVene dal concetto di propaganda. E, in particolare, di propaganda politica. Ecco, in breve, la coda del #4WD di ieri:

“Il concetto, purtroppo, degenera quando parliamo di propaganda, in particolare quando ci avviciniamo a quella politica. Perché lì, volendola dire tutta, il passo che porta all’inganno è decisamente breve e fin troppo spesso, a differenza della pubblicità tradizionale, il tradimento al fruitore resta del tutto impunito.”

Chi mastica un po’ di comunicazione sa bene che in Italia, tra le cose che funzionano veramente bene, ci sono le authority e, tra queste, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (per brevità, Antitrust). In pochi sanno che tra le tante competenze dell’Antitrust vi sono anche quelle sulla concorrenza sleale e sulla pubblicità ingannevole. Questo significa che se oggi ci si permette, ad esempio, di vantare proprietà e unicità non documentabili e un cittadino si sente frodato da quel messaggio, ovvero un’azienda concorrente ritiene di essere stata defraudata indebitamente di quote di mercato, l’Autorità interviene e ha potere non solo di sospendere il messaggio pubblicitario e di ordinarne un altro “riparatore” con la stessa visibilità di quello incriminato, ma anche di infliggere sanzioni e di contribuire in modo sostanziale agli esiti di un giudizio civile eventualmente derivante.

Per la propaganda politica, invece, non c’è una normativa che vada oltre il ruolo dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (la cosiddetta AgCom), che è solita occuparsi di par condicio durante e al di fuori delle campagne elettorali. Allorquando un esponente politico mente, magari sapendo di mentire, non c’è alcuna possibilità di sputtanarlo pubblicamente se non mettendoci la faccia e prendendosi personalmente la responsabilità di quel che si dice, preoccupandosi di poterlo dimostrare.

Provate, ad esempio, a vedere l’ultimo post di Giosi Ferrandino su Facebook in cui “paventa” la sua discesa in campo a Casamicciola. Spero per Voi che abbiate buona memoria. Se poi volete che Ve la rinfreschi…