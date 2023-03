Pubblicità: la gallina e le uova (prima parte) | #4WD

Nel film “Io e Annie”, Woody Allen racconta a un amico una storiella: “Noi a casa abbiamo un fratello un po’ mattocchio. Pensa di essere una gallina. Questo fatto ci mette a disagio, crea confusione.” L’amico obietta: “Ma non potete portarlo dal medico? Lo visita e lo guarisce.” Risponde l’altro: “Eh no, noi abbiamo bisogno delle uova!”

Il grande Gavino Sanna, oggi ottantatreenne ma senza dubbio una delle più belle espressioni della pubblicità italiana, nel suo “Le uova di Woody Allen” del 1988, si era appunto ispirato a questo dialogo dal celebre film per una definizione della pubblicità, riportando poi quella rivelatagli da Jerry della Femina (altro mostro sacro italo-americano della comunicazione) in un’intervista: “Tutti critichiamo la pubblicità, abbiamo problemi con la pubblicità, ma tutti potremmo fare qualcosa per la pubblicità.” “Cioè tutti -aggiungeva poi Sanna- alla fine abbiamo bisogno delle uova. Che altro non sono che i premi, i soldi e l’esposizione sui giornali. Oggi più che mai la pubblicità è diventata una moda, per cui tutti abbiamo bisogno sia delle uova sia della gallina.”

La comunicazione in generale e, di conseguenza, la stessa pubblicità nel senso stretto del puro advertising, è cambiata tantissimo da allora ad oggi, specialmente con l’avvento del web e dei new media, che hanno radicalmente trasformato anche il concetto di informazione. Tuttavia le esigenze del mercato (sia da parte della domanda che dell’offerta) sono rimaste immutate: pur non ammettendolo, tutti hanno bisogno sia delle uova che della gallina, salvo non disporre dei mezzi necessari per usufruirne o, peggio ancora, non godere della competenza necessaria per ammetterla tra le esigenze primarie di un’impresa che si rispetti.

Il concetto, purtroppo, degenera quando parliamo di propaganda, in particolare quando ci avviciniamo a quella politica. Perché lì, volendola dire tutta, il passo che porta all’inganno è decisamente breve e fin troppo spesso, a differenza della pubblicità tradizionale, il tradimento al fruitore resta del tutto impunito.

Ve ne riparlerò domani!