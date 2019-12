Puah-bblicità | #4WD

Mentre mi trovo in volo per Miami, mi viene riferito che è spuntato un manifesto 70×100 per le strade dell’isola che avrebbe una mission particolarmente ambiziosa: convincere gli ischitani a concentrare lo shopping natalizio sull’Isola, evitando (si suppone) l’e-commerce o la terraferma. Una sorta di appello a sostenere le esauste economie dei commercianti locali.

Va detto che questo manifesto, di cui adesso ho anche una foto, a meno che non ci andiate a sbattere col muso contro, di certo non lo noterete: una fortuna, poiché quand’anche l’occhio meno attento e competente in comunicazione cadesse sull’immagine, confusionaria e scadente, ne scaturirebbe una tale tristezza, un’angoscia tanto pervasiva che, paradossalmente, spingerebbe forse l’osservatore a fare l’esatto contrario, effettuando seduta stante un acquisto qualsiasi su Amazon o prendendo il primo aliscafo per una crociata shopping napoletana, a mo’ di sdegnata protesta.

Questa geniale contro-pubblicità, che a mio personale giudizio potrebbe incarnare alla perfezione l’antitesi della comunicazione moderna, efficace e graficamente gradevole, sarebbe stata patrocinata dai Comuni isolani ed è espressione di quell’Aicom nata dalle spoglie della rediviva Ascom Confcommercio dopo le note disavventure gestionali di qualche anno fa e che ne raccoglie molti ex componenti. Non manca anche un momento autocelebrativo dell’attuale presidente, l’ottimo e volenteroso Marco Laraspata, che ha ben pensato (o avrà accettato il suggerimento dell’impareggiabile stratega che ha ideato il visual), di apporre la sua firma in calce al messaggio, come se fosse una lettera commerciale, suggellando nel modo migliore questa iniziativa fai-da-te e fra-di-noi che al di là delle buone intenzioni, ovviamente, nessun vantaggio porterà al territorio che -buon per lui- ne resterà quasi totalmente all’oscuro.

Urrà, dunque, all’ennesimo matrimonio con i fichi secchi “targato Ischia”, col “pubblico” ottimo complice!