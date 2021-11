Provvedimenti prevedibili. E utili |#4WD

Cari amici insubordinati, amanti della mascherina sotto il naso e novelli no vax o contestatori per antonomasia,

adesso Vi meravigliate della richiesta di De Luca al Governo centrale di istituire la DAD per un mese a tutte le scuole della Campania subito dopo l’Immacolata? O Vi lamentate dell’istituzione del Super Green Pass che, finalmente, pone un freno agli assembramenti incontrollati nei trasporti pubblici locali?

Sono il primo che non ama le imposizioni a qualsiasi livello e men che meno sono contento di dover sottostare a questo sistema che, ancora una volta, alimenta Big Pharma e tutto il mega-business dei presidi anti-Covid. Così come non accetto le incongruenze di governanti che brancolano nel buio pur di atteggiarsi a tener botta alla terza ondata del virus. Ma non intendo rischiare neppure un po’ di ammalarmi e privarmi, di conseguenza, sia del bello della vita sia della possibilità di affrontare al 100% gli impegni della mia quotidianità.

Proprio tra i nostri giovani si sta annidando il maggior rischio contagio: ho scritto già una settimana fa delle classi in quarantena sempre più frequenti, ma non posso dimenticare aliscafi, traghetti, autobus, treni locali in terraferma, le code ai servizi pubblici (sanitari e non) e, perché no, i promo social di discoteche dove tutti i ragazzi ballano allegramente senza mascherina e, come se non bastasse, con le solite sigarette (e non solo) accese al chiuso tra le dita, tanto ricorrenti quanto impunite.

Questo ulteriore giro di vite che sta per riguardarci ce lo dovevamo aspettare e non possiamo far altro che prenderne atto, perché -oltretutto- non è solo scaturente da chi non si vaccina, ma anche dall’incapacità di molti vaccinati di rispettare le regole.

Ischia, come l’Italia intera, proprio non può permettersi di gettare alle ortiche quella posizione virtuosa che il nostro Paese, nonostante tutto, ha saputo conquistarsi rispetto a mostri sacri come la Germania e il Regno Unito. Capito?