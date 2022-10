PROVA CAPITANO. La cura Buonocore si chiama Davide Trofa. Serve fame, cattiveria e voglia di vincere

Un nuovo banco di prova, questa volta probante, per tastare l’effettiva compattezza dell’ambiente squadra. La settimana dell’Ischia è stata tutt’altro che semplice: prima la sconfitta di Massa Lubrense e poi l’uscita clamorosa dalla Coppa Italia hanno rivelato alcune debolezze nello scacchiere di Enrico Buonocore.

Il prossimo appuntamento di campionato per gli isolani prevederà uno scontro diretto al vertice della classifica: la capolista attenderà allo Stadio Mazzella la terza forza della classe. Il Villa Literno, reduce dallo sgambetto subito dall’Albanova nel derby casertano, sarà l’ostacolo per gli isolani. Finora sorpresa della competizione, la squadra biancorossa è stata protagonista di un cammino importante. Sei risultati utili consecutivi antecedenti al passo falso casalingo nell’ultimo turno disputato. Due pareggi e quattro vittorie, con un bottino rilevante conquistato contro Napoli United e Sporting Club Ercolanese, due delle prime cinque della graduatoria.

Miglior difesa del torneo con appena due marcature incassate in sette giornate, sinonimo di solidità e organizzazione, la truppa di Ciro Amorosetti si contraddistingue per un dato davvero curioso: è il secondo peggior attacco del Girone A con cinque reti segnate (solo la Montecalcio ha fatto peggio con tre, ndr). Media bassa per una formazione attualmente sul terzo gradino del podio. Una differenza di dodici gol dalla migliore ovvero proprio la brigata di Buonocore a quota diciassette. Una statistica bizzarra se confrontata col momentaneo rendimento del bomber gialloblù, Ciro Simonetti. L’esterno offensivo, perno nello schieramento dell’Ischia, ha siglato lo stesso numero di gol della compagine casertana. Un andamento, dunque, incontrovertibile e che evidenzia un altro aspetto: si vince e si compete anche attraverso la fase difensiva.

Il miglior marcatore del Villa Literno è Enzo Lepre, autore di due reti che sono valse sei punti in graduatoria: le finalizzazioni contro Maddalonese e Sporting Club Ercolanese, infatti, hanno consentito ai biancorossi di conquistare l’intera posta in palio.

Il confronto del Mazzella, quindi, metterà davanti due compagini con strutture totalmente differenti. Ischia più propositiva in fase avanzata e con l’abilità di costruire una valanga di palle-gol nel corso delle partite. Più ballerino, invece, il reparto arretrato che, soprattutto nelle ultime due prestazioni, è risultato decisivo in maniera negativa. Dall’altra parte c’è la brigata di Amorosetti che fa della difesa un suo punto di forza. Meno brillante è il parco avanzato che, d’altra parte, riesce a concretizzare il necessario. Poche ore separano le squadre dal big-match sul territorio isolano e valido per l’ottava giornata di campionato. L’Ischia ci arriva con la scottatura rimediata all’Arcoleo. L’obbligo è riprendere il cammino dopo un periodo di smarrimento: tra le mura amiche sarà fondamentale non fallire ancora e ritrovare la robustezza persa negli ultimi centottanta e più minuti di gioco.

Mister Buonocore, inoltre, è pronto a giocarsi una carta quasi inusuale per il reparto offensivo. Sarà avanzato Davide Trofa nel tridente, assieme agli onnipresenti Simonetti e Padin. Il capitano sarà proiettato qualche metro più avanti rispetto alla consueta posizione in mezzo al campo. Un’idea tattica che il tecnico spera possa rivelarsi decisiva per scardinare l’ostica difesa del Villa Literno: “È un giocatore importante per questa squadra, per me è un punto di riferimento e deve esserlo per i compagni. A volte non si rende conto di quanto è forte. Giocherà più avanti, farà una buona partita: in quella posizione, per le occasioni che creiamo, è un giocatore che entra in area. Mi auguro possa sbloccarsi, mi farebbe piacere”. Dunque, l’Ischia si ritroverà col suo trascinatore nel pacchetto avanzato.