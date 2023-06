Prova a rubare ad un’anziana. Denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Ischia hanno denunciato per tentata truffa un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato mentre provava ad entrare nell’abitazione di un’anziana ischitana, poco prima contattata telefonicamente seguendo il copione del finto corriere.

In sostanza, l’interlocutore si sarebbe finto il figlio della donna, rassicurandola dell’imminente arrivo di un pacco ordinato sul web.

Alla consegna avrebbe dovuto anticipare la somma di 3mila euro che il figlio, ovviamente, gli avrebbe poi restituito.

L’anziana non ci è cascata, complici le pressanti campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Ha composto il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri.

I militari hanno bloccato il finto corriere sotto l’abitazione della vittima e lo hanno denunciato. Il 34enne è stato proposto anche per il foglio di via obbligatorio.

Purtroppo, le truffe sono sempre più sofisticate e mirano spesso alle persone anziane, approfittando della loro gentilezza e della loro generosità.

Ecco alcuni suggerimenti per proteggersi dalle truffe: