Protezione Civile intercomunale, nuovo passaggio perfezionato dal Comune di Ischia

Come è noto, i sei Comuni isolani hanno firmato un protocollo d’intesa per la redazione del Piano di Protezione Civile Intercomunale e per tutte le attività connesse alla gestione della prevenzione e delle emergenze.

Per tale iniziativa strategica, emersa come necessaria dopo l’alluvione del novembre 2022 al fine di “centralizzare” gli interventi e le misure da adottare, il Comune d’Ischia è capofila. A marzo scorso gli Enti isolani hanno così aderito in forma aggregata all’avviso pubblico della Regione Campania per il finanziamento finalizzato alla pianificazione della Protezione Civile su scala provinciale/Città Metropolitana, intercomunale di contesto territoriale, comunale nell’ambito del Programma Regionale FESR Campania 2021-2027. A luglio è stato assegnato un finanziamento pari a 229.924,62 euro.

Sia pure tra errori, contraddizioni e “fughe in avanti” di qualche Amministrazione, il lavoro va avanti, in attesa di verificarne gli esiti.

Ora la Giunta di Ischia ha perfezionato, su richiesta della Regione, un ulteriore passaggio, con la nomina del rup.

La delibera ripercorre gli aspetti salienti dell’iniziativa, riportando gli interventi indicati come finanziabili dall’avviso pubblico: «Attività di pianificazione di Protezione Civile – anche mediante l’affidamento di incarichi esterni o prestazioni di servizi di supporto – la cui articolazione deve necessariamente prevedere: redazione/aggiornamento del Piano Protezione Civile Provinciale, di Città Metropolitana di Napoli, Intercomunale secondo l’articolazione territoriale in Contesti così come approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 422/2021, in conformità alla vigente normativa in materia secondo quanto indicato al successivo punto 3.4. e caricamento contestuale sull’apposita piattaforma informatica D55 Multirisk dei contenuti del Piano in conformità al vigente Catalogo Piani; redazione/aggiornamento del Piano Protezione Civile comunale, in conformità alla vigente normativa in materia secondo quanto indicato al successivo punto 3.4 e caricamento contestuale sull’apposita piattaforma informatica D55 Multirisk dei contenuti del Piano in conformità al vigente Catalogo Piani».

GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

Ancora «indizione – obbligatoria prima dell’approvazione del Piano – di uno o più incontri finalizzati ad assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la Direttiva Piani che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

Tali incontri devono prevedere il coinvolgimento dei cittadini e almeno dei seguenti settori: Acquisto di forniture (es. attrezzature, mezzi, dotazioni strumentali, reti per le telecomunicazioni, monitor, radio, proiettori, centralini/telefoni, materiale informatico, etc.) necessarie a/l’espletamento delle attività di protezione civile mancanti alla dotazione del richiedente/i, delle associazioni di volontariato e delle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul territorio, finalizzate al ripristino e/o adeguamento della dotazione del Centro Operativo Comunale /Intercomunale».

Infine: «Realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attività volte ad accrescere la resilienza della comunità, favorendo la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, nonché diffusione e informazione alla cittadinanza delle “misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza”».

Il protocollo d’intesa è stato firmato il 31 marzo «tenuto conto della natura vulcanica e preso atto dei rischi sismici e di dissesto idrogeologico e della fragilità geomorfologica del territorio dell’intera isola d’Ischia». Gli obiettivi indicati sono: «Attuazione, in ambito intercomunale delle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; individuazione degli interventi di prevenzione necessari a fronteggiare i rischi previsti; adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell’ambito dei singoli comuni dell’associazione che nell’ambito sovracomunale; predisposizione/aggiornamento dei piani comunali e del piano intercomunale di Contesto Territoriale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali».

Ora una nota di integrazione della Regione ha appunto richiesto l’adozione di espresso atto di nomina del rup, «quale unico referente con riferimento alle aggregazioni dei Comuni, relativo al Comune Capofila».

La scelta è caduta sull’ing. Luigi De Angelis, responsabile del Servizio 7 del Comune di Ischia e stante l’urgenza, la delibera di nomina è immediatamente eseguibile.