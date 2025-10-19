Protezione civile: il Grosso errore di Casamicciola in consiglio

Casamicciola si è lanciata avanti da sola, di nuovo. Lo ha fatto con una disinvoltura che ormai è diventata marchio di fabbrica, approvando una “bozza” di piano intercomunale di protezione civile che, a leggerlo con serietà, di intercomunale non ha nulla.

È un documento che procede per intuizioni più che per metodo, privo di quella base tecnica e scientifica che dovrebbe reggere ogni strumento di pianificazione del rischio. Mancano le tavole cartografiche, mancano gli scenari di pericolosità idraulica e da frana, mancano persino i criteri univoci di valutazione dei punti critici.

Durante la seduta consiliare, la consigliera di maggioranza Loredana Cimmino ha colpito il bersaglio: il piano confonde rischio e pericolosità, due concetti che la normativa nazionale distingue con nettezza. È una mancanza che non può essere liquidata come un dettaglio, perché denota la fragilità di un impianto teorico e operativo nato già sbilenco. Ma invece di fermarsi a correggere, Casamicciola ha tirato dritto, parlando di “passo avanti”, di “atto di visione”, come se l’urgenza di apparire più pronta valesse più dell’esattezza tecnica.

L’ingegnere Luigi Grosso, chiamato in causa, ha ammesso tra le righe che la realtà è molto più semplice e più imbarazzante. Il piano, ha detto, “è manchevole”, “una bozza”, “un punto zero”. Eppure lo stesso documento è stato portato all’approvazione come se fosse un passo operativo. Per giustificare le lacune, Grosso ha spostato il tiro sugli altri Comuni: «Abbiamo individuato 225 punti critici, ma solo una cinquantina sono stati effettivamente rilevati, perché gli altri Comuni non hanno assolutamente niente».

Parole che hanno il peso di una frattura. Perché nel tentativo di difendere il proprio lavoro, Grosso ha finito per isolare politicamente e tecnicamente Casamicciola, tracciando un solco con il resto dell’isola. L’ingegnere non si è limitato a constatare un’inerzia, ma ha parlato di un sistema amministrativo “non pronto”, in cui “il concetto di Protezione Civile non è ancora radicato”.

E, per rendere più chiaro il suo pensiero, ha aggiunto: «Sì, è vero, è manchevole, e lo sto dicendo chiaramente. Servono le informazioni dei vari uffici tecnici. Il problema è che in molti Comuni il concetto di Protezione Civile non è ancora radicato: a volte queste funzioni sono affidate ai vigili urbani, che però non hanno le competenze tecniche per valutare situazioni di rischio. Se mando un vigile in un punto critico, non è in grado di fare una vera valutazione. L’isola purtroppo è questa, e il piano serve proprio a stabilire cosa si dovrà fare».

È un giudizio severo, quasi liquidatorio, che riduce l’intera isola a un territorio amministrativamente inadeguato. Ma l’effetto è paradossale: invece di costruire ponti tra Comuni, Casamicciola finisce per erigere muri. Grosso ha voluto difendere la bontà del proprio lavoro tecnico, ma ha finito per dipingere gli altri enti come incompetenti, scaricando su di loro la responsabilità delle lacune di un piano che – nei fatti – nasce male, perché nasce da solo.

Questa corsa in avanti stride con la cornice ufficiale già stabilita: il Protocollo d’intesa intercomunale, firmato da tutti e sei i Comuni dell’isola, con ruoli e competenze chiari. Il testo approvato in primavera, infatti, indica Ischia come Comune capofila, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, e Forio come Comune referente per gli aspetti tecnici, affidati all’ingegnere Giovangiuseppe Iacono. È questo il percorso che ha portato alla candidatura unitaria al bando regionale della Campania (D.D. n. 566/2024, Azione 2.4.1 PSR FESR 2021–2027) e alla successiva ammissione in graduatoria con un contributo di 229.924,62 euro, massimo previsto per l’ambito territoriale.

Dentro questa cornice, il piano “solitario” di Casamicciola appare fuori posto. Non solo mina il senso della collaborazione istituzionale, ma rischia di mettere in difficoltà l’intero percorso finanziario, perché introduce elementi di incoerenza tra atti che dovrebbero essere coerenti e coordinati. È come se ogni Comune riscrivesse per conto proprio la stessa partitura, generando una cacofonia amministrativa che annulla l’efficacia complessiva.

Dietro l’apparente determinazione, si intravede un vecchio vizio politico: l’ansia di rivendicare un ruolo da protagonista anche quando non serve. Casamicciola si proclama “guida dell’isola”, ma lo fa con strumenti tecnici deboli e con un linguaggio che trasforma la pianificazione in propaganda. L’obiettivo dovrebbe essere quello di tutelare vite e territori, non di scrivere comunicati autocelebrativi profumatamente pagati ogni mese con i fondi dei presidianti o di imporre primati immaginari.

E mentre il resto dell’isola lavora, faticosamente ma con metodo, a costruire un piano condiviso e sostenuto dalla Regione, Casamicciola apre un nuovo fronte di incomprensioni. La sensazione è che la cittadina del cratere non riesca a distinguere la necessità di “correre” da quella di coordinarsi. Un piano di protezione civile che nasce per unire diventa così strumento di divisione.

Le parole di Grosso restano lì, come una diagnosi amara: “L’isola purtroppo è questa”. Forse è vero, ma è anche vero che chi guida ha il dovere di indicare la strada giusta, non di correre in direzione opposta. Il “piano” di Casamicciola, approvato con tanta enfasi, è in realtà l’emblema di una solitudine istituzionale che si fa sempre più evidente. Una corsa in avanti, sì, ma verso il nulla. Un Grosso errore.