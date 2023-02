Protezione Civile, Dionigi “chiama” le associazioni di volontariato

Le emergenze che richiedono l’intervento della Protezione Civile rappresentano una realtà con la quale tutti i comuni isolani ormai devono fare i conti. E così l’Amministrazione comunale di Barano ha deciso di avvalersi della convenzione con associazioni di volontariato che possano fungere da supporto Centro operativo comunale (Coc). Come del resto previsto dalla normativa vigente.

La Giunta nella delibera che dà il via all’iniziativa ricorda che «L’organizzazione del sistema di difesa e di risposta in ambito emergenziale costituisce un importantissimo aspetto di garanzia della collettività e dei servizi ai cittadini, con particolare riferimento alla salvaguardia della sicurezza della popolazione e alla garanzia di una adeguata resilienza delle strutture e dei servizi comunali».

Del resto il ruolo svolto dalle associazioni di protezione civile viene definito fondamentale «sia in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale e sovra comunale».

Ovviamente l’intervento di supporto avverrà sotto il coordinamento del Coc. Il Comune di Barano negli anni scorsi aveva ovviamente già provveduto a dotarsi del Piano di Protezione Civile e dei relativi regolamenti. Che prevedono appunto che oltre alle forze operative normalmente a disposizione – Vigili del Fuoco, Croce Rossa, forze dell’ordine e militari – e attivate dalla Prefettura, il Comune possa avvalersi anche delle Associazioni di Protezione Civile iscritte nel registro regionale.

La Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso ha così deliberato di affidare il servizio di supporto per il triennio 2023-2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, ad associazioni che dovranno essere individuate dal responsabile del Settore V tramite apposito bando.

L’elenco delle attività previste da svolgere, che non attengono esclusivamente le emergenze, è lungo: «Servizio di vigilanza, viabilità, transennamento allestimento, presidio e ripristino durante le manifestazioni, eventi culturali e sportivi organizzati dal Comune comprese eventuali fiere, ivi incluse le sagre ed eventi organizzati da terzi in aree pubbliche e patrocinati dal Comune di Barano d’Ischia nonché tutti gli eventi religiosi e, in particolare, le processioni; Servizio di viabilità e assistenza in ausilio alle forze di polizia del territorio in caso di sinistri stradali, nonché il Servizio di viabilità davanti alle scuole del Comune e di sorveglianza e vigilanza rivolta ai minori;

Servizio di vigilanza nelle strutture di proprietà del Comune, al fine di prevenire atti di vandalismo; Servizio di prevenzione, di ausilio e sostegno, con propri mezzi e volontari, da affiancarsi a quelli comunali, per fare fronte ad eventuali emergenze; Supporto all’aggiornamento del Piano di emergenza comunale; Attività informativa ed educativa: l’attività consiste nell’informazione alla cittadinanza delle manifestazioni di carattere locale organizzate dall’Amministrazione Comunale, circa la propria attività, la propria storia e sull’educazione alla protezione civile nell’ambito domestico che pubblico; Impegno presso la sede comunale di protezione civile ad assicurare presso la sede cittadina la presenza di volontari locali e permanenti, in maniera tale da assicurare un primo riscontro pronto ed immediato alle situazioni di emergenza».