Protezione Civile a Lacco Ameno, Forio CB fino a dicembre 2023

Il Comune di Lacco Ameno ha approvato una convenzione con l’Organizzazione “Forio C.B. odv” per l’espletamento di attività di volontariato di protezione civile fino al 31 dicembre 2023. L’Organizzazione, che è iscritta al Registro del Dipartimento di Protezione Civile e alla Regione Campania, fornirà personale volontario per le attività di protezione civile a favore del Comune di Giacomo Pascale.

Sarà assegnata una somma di 5.000 euro per l’annualità 2023 come rimborso spese per l’attività prestata dall’Organizzazione. Il Responsabile del Settore III Lavori Pubblici è incaricato di tutti gli adempimenti gestionali necessari, compresa la sottoscrizione della convenzione e l’assunzione dell’impegno di spesa.