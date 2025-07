Protesta taxi: stavolta sto con Enzo Ferrandino | #4WD

Tutti sanno che non ho mai avuto grande simpatia politica per Enzo Ferrandino. Né sono tra quelli che in questi otto anni di governo cittadino ne hanno difeso le scelte o elogiato i silenzi (e lo avete letto tutti). Anzi, se dovessi elencare le occasioni mancate, i compromessi insipidi, i favoritismi sfacciati, le cieche ripicche e i momenti in cui il sindaco di Ischia ha preferito il quieto vivere alla guida vera, il conto sarebbe lungo. Ma oggi — e lo scrivo senza ironia né convenienza — sento il dovere di sostenere pubblicamente l’unica sua decisione in due mandati che abbia davvero il sapore di un atto politico e coraggioso.

Mi riferisco all’eliminazione degli stalli riservati ai tassisti in Piazza Antica Reggia, una scelta che ha scatenato la rabbia dei conducenti ischitani e portato, ieri e l’altro ieri, a una protesta che ha paralizzato il traffico in tutto il territorio comunale, generando disagi enormi ai turisti e ai cittadini. Una manifestazione caotica, che ha avuto il sapore più della ripicca che del dissenso. Ma la risposta del sindaco — ferma, determinata, e per una volta priva del solito linguaggio cerchiobottista — merita rispetto. E sostegno. Perché al netto delle legittime richieste di categoria (quando lo sono), ciò che i tassisti hanno messo in scena è stata una prova di forza pregna di una consueta quanto ormai insopportabile prepotenza. Un ricatto stradale con l’obiettivo chiaro: costringere l’amministrazione a tornare sui propri passi, a difendere piccoli privilegi con la solita scusa del “servizio pubblico”, dimenticando però che esso si misura con l’efficienza, non con l’arroganza. E che se il turismo è il cuore di quest’isola, paralizzare la circolazione a metà luglio per rivendicare un parcheggio equivale a colpirlo a sangue freddo.In questa vicenda, Ferrandino ha fatto ciò che un sindaco dovrebbe fare sempre: pensare alla collettività prima che agli equilibri elettoralistici. Ha scelto di non cedere, sapendo benissimo che la categoria in questione rappresenta da sempre una delle sacche più coccolate e meno regolamentate dell’indotto locale. Ha deciso, insomma, di fare il sindaco. E di questo gli va dato atto.Piazza Antica Reggia non è solo uno spazio urbano. È simbolo di una delle tante rendite di posizione consolidate nel tempo, figlie di una complicità diffusa tra amministratori e corporazioni. Rimetterla in discussione significa mandare un segnale chiaro: non tutto è negoziabile e non tutte le urla sono ascoltabili. Non in una città che vuole davvero migliorare la qualità dell’accoglienza e della vivibilità. E certamente non in nome di chi troppo spesso si è mosso al confine tra servizio e abuso. Non è questione di criminalizzare i tassisti, ci mancherebbe, ma di uscire finalmente da un’idea distorta di “categoria protetta” che pretende di orientare le scelte pubbliche in base ai propri interessi. L’eliminazione di alcuni stalli può non piacere, ma fa parte di una visione (magari perfettibile) che prova a restituire ordine e sicurezza a un’area spesso congestionata e che si è evoluta con nuove attività ed iniziative. È una scelta impopolare, certo. Ma è proprio questa la sua forza.Ferrandino, scegliendo (finora) di resistere alla pressione e di non revocare il provvedimento, crea per la prima volta in otto anni di amministrazione una discontinuità rispetto al clientelismo mascherato da dialogo. E dimostra — ironia della sorte — che si può anche governare senza assecondare sempre e comunque chi urla più forte. È un precedente importante, forse l’unico davvero utile a ridefinire i rapporti tra politica e territori, non certo a farci cambiare idea su un sindaco che, insieme ai suoi, resta comunque fallimentare in toto.Per questo, oggi dico chiaramente: Enzo, hai fatto bene. Tieni duro!