Proteggiamo l’ospedale Rizzoli, è il nostro unico presidio sanitario…

Silvio Carcaterra | Quest’oggi il mio scritto è indirizzato sul rischio di chiusura dei servizi del nostro unico nosocomio, l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

Ho avuto modo di constatare e di apprendere dai nostri quotidiani e Tv locali la bruttissima notizia di un probabile provvedimento a breve, addirittura dal 1 maggio, adottato dal direttore dell’ospedale causa la mancanza di personale: la chiusura del laboratorio analisi della suddetta struttura, con trasferimento del personale infermieristico al reparto di Medicina e Chirurgia, per sopperire alla carenza del personale stesso.

Per quanto io possa cercare di capire la gravità del caso per arrivare ad una soluzione del genere, non vi nascondo che faccio una gran fatica. Per cui invito il direttore del Rizzoli Quinto, il direttore dell’ASL Napoli 2 Nord Iervolino, il caro presidente De Luca (mi auguro che sia al corrente di questa tragica decisione), nei limiti del possibile a rivalutare tale decisione. O meglio, a cercare subito alternative valide, perché quello che sta accadendo è gravissimo ed è un danno che penalizza soprattutto i pazienti.

Allo stesso modo invito tutte le Amministrazioni comunali dell’Isola d’Ischia a fare qualcosa in merito, perché non si può rimanere impassibili ed indifferenti di fronte a questo ulteriore grave disagio sanitario. Per tale motivo, signori sindaci, bisogna intervenire.

Mi sembra veramente impossibile che su di un’isola che conta d’inverno settantamila abitanti, che d’estate diventano duecentotrentamila, essere costretti ad affrontare ancora questi problemi. Tutto ciò è inaccettabile.

Mi auguro soltanto che tra non molto non corriamo il rischio di dover ricorrere alla terraferma anche per una semplice aspirina. Sta diventando tutto tremendamente impossibile.

Per far sì che non si verifichi quanto paventato, bisogna darsi da fare, ma sul serio, non alla leggera. E’ necessario provare tutte le strade, anche perché voglio ricordare che l’ospedale fa parte del nostro pieno diritto, così come potenziarlo con macchinari di ultima generazione e servizi con tutti gli annessi e connessi quali noi Cittadini meritiamo, anche per garantire una certa efficacia e sicurezza. Per tale motivo confido in un intervento rapido e tempestivo nel risolvere con concretezza, senza se e senza ma, quest’ennesimo disagio sanitario.