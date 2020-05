“Protagonisti per l’isola d’Ischia”, incontro con Schilardi

Nella giornata di giovedì 28 maggio 2020 si è tenuto un incontro tra l’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia”, con la presenza del Dott. Ing. Vitale Pitone e l’Avv. Agostino Iacono, e la struttura commissariale per la Ricostruzione per discutere di misure di sostegno, al fine di preservare il tessuto economico, per le attività produttive ed economiche con sede in unità immobiliari danneggiate dal sisma del 21 agosto e temporaneamente delocalizzate, sulle quali misure c’è stata l’apertura e la disponibilità del Commissario per la Ricostruzione. In quest’occasione si sono affrontati anche altre problematiche connesse al contributo autonoma sistemazione e alla ricostruzione. L’Associazione è sensibile ed è attenta alla questione delle attività produttive danneggiate dal sisma e ritiene fondamentale raggiungere i seguenti obiettivi: adottare misure di sostegno per le attività temporaneamente delocalizzate (oggetto dell’incontro tenutosi) e, previa adozione di appositi interventi legislativi statali e/o regionali, istituire anche una zona franca e area NO TAX per le dovute agevolazioni da prevedere in particolare per le attività produttive danneggiate e riaperte o che riapriranno.

In oltre, d’intesa con la struttura Commissariale l’associazione “Protagonisti per l’isola d’Ischia” per tramite del Presidente e del Vicepresidente, farà pervenire al Commissario un elenco di tutte le attività commerciali e professionali (temporaneamente delocalizzate) che intendono aderire al provvedimento d’adottare.