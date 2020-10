“Protagonisti per l’isola d’Ischia” e le attività produttive delocalizzate a seguito del sisma

Ing. Vitale Pitone e Avv. Agostino Iacono | L’Associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” comunica, dopo l’esito positivo dell’ultimo incontro sul tema, con la presenza del Presidente e Vice Presidente di codesta Associazione Ing. Vitale Pitone e Avv. Agostino nonché del Sig. Giuseppe Monti, con la Struttura Commissariale per la Ricostruzione in data 8 settembre 2020 sulla possibilità di prevedere forme di sostegno a favore delle attività produttive delocalizzate (tema di cui si occupa l’Associazione, come le altre, da subito il sisma) a seguito del sisma del 21 agosto 2017, e dopo aver inviato l’elenco completo delle attività produttive interessate sia del Comune Casamicciola Terme sia del Comune di Lacco Ameno, che il Commissario per la Ricostruzione ha inviato schema – bozza di ordinanza relativa a “Criteri e modalità per il riconoscimento dei contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola d’Ischia del 21 agosto 2017” ai Sindaci dei tre comuni colpiti dal sisma nonché al Presidente della Regione Campania per ogni eventuale osservazione e valutazione sui contenuti dello schema.

Premesso ciò l’Associazione continua nella sua azione incessante sulle varie problematiche che interessano il terremoto con l’obiettivo di essere al fianco dei cittadini terremotati.





P.S.:

Chi è interessato può contattare l’associazione nelle persone dell’Ing. Vitale Pitone e dell’Avv. Agostino Iacono