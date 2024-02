Proroghine ischitane: Enzo Ferrandinova avanti con i “dirigenti” di mese in mese

Gaetano Di Meglio | Quello che accade al comune di Ischia è strano. Al netto di qualche mal di pancia, curabile con un po’ di omeopatia, considerato la gravità (almeno fino a quando non si andrà a votare), il Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, si trova a gestire il comune in assoluta autonomia. Puramente gestionale e politica. I suoi consiglieri comunali contano poco e ogni tanto vanno la lista della spesa (che, in alcuni casi, qualcuno da fuori compila e invia su Whats’App come fanno le mogli ai mariti che vanno a fare la spesa) e il sindaco gioca come alla “play station”.

C’è chi è assente programmato, chi fa il finto felice o la finta felice e chi, invece, va con proposte assurde che, fortunatamente, vengono rinviate al mittente.

Ma se questo è il perimetro politico, c’è un altro perimetro che ha attirato la nostra attenzione: quello amministrativo.

L’ultimo atto che apre ad una riflessione è l’ultimo atto che dispone la proroga incarichi elevata qualificazione.

Il sindaco di Ischia, richiamati i propri poteri e le varie delibere precedenti ha prorogato solo fino al 29 febbraio 2024 i dirigenti. Una proroga, questa, che fa seguito a quella esaurita fino al 31 gennaio. Cosa c’è che non va nella pianta organica di Enzo? Quale dirigente è sulla lista nera? Quale, invece, non convince nelle prestazioni? Quale mal di pancia politico il sindaco deve sedare?

Nel frattempo il sindaco ha prorogato e confermato Raffaele Montuori, Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Staff – Contenzioso – Contratti – attività di Vice Segretario Generale; Maria Rosaria De Vanna, responsabile del Servizio 3 Servizi Demografici – Elettorale – Protocollo – Turismo – Cultura – eventi politiche per i giovani – Scuola – Responsabile della Conservazione ed archiviazione del Flusso documentale; Irene Orsino, responsabile del Servizio 4 sociale associati, Coordinatore dell’Ambito N13); Francesco Iacono, Responsabile del servizio 5 – Sportello Unico per l’edilizia – Edilizia privata Catasto; Consiglia Baldino, Responsabile del Servizio 6 Lavori pubblici – Sviluppo del Territorio e Progetti Strategici, Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA); Luigi De Angelis, Responsabile del Servizio 7 Pianificazione Paesaggistica del territorio – Paesaggio – Ciclo Integrato dei Rifiuti – Manutenzione e Cura del Verde Pubblico – Impianti Sportivi – Servizi Informatici – Protezione civile – Cimitero – Supporto Gare – Affidamenti – Appalti – Contratti – Responsabile della Gestione Documentale – Referente GDPR (General data protection regulation); Marco Minicucci, Responsabile del Servizio 9 Patrimonio – Manutenzione del Patrimonio Comunale – Servizi a Rete – Ambiente – Responsabile datore lavoro sicurezza sul lavoro; Paola Mazzella, Responsabile del Servizio 10 Sportello Unico per le attività produttive – Canone Patrimoniale – Demanio; Antonio Bernasconi, Responsabile del Servizio 11 Ragioneria – Programmazione – Transizione Digitale – Bilancio – Equilibrio di Bilancio – PEG/PIAO; Tiziana Iacono, Responsabile del Servizio 12 Entrate – Tributi; Angela Marino, Responsabile del Servizio 18 Progetto Europa – Controllo di gestione (verifica e controllo attuazione programma; verifica e controllo stato avanzamento implementazione PNRR) – Progetti di condivisione risorse – Risorse Umane – Società Partecipate e Bilancio Consolidato – Responsabile del Portale Lavoro Pubblico; Salvatore Marino, Responsabile del Servizio 13 Entrate – Uscite – Personale – Controllo di Gestione – Economato – invio SIRECO; Chiara Romano, Responsabile del servizio 14 Polizia Locale.

Chi ha i giorni contati? Chi da fuori sfoglia la margherita? Misteri di Via Iasolino…

www.ildispari.it