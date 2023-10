Proroga stato di emergenza, GiBì Castagna: «Governo attento alle esigenze del territorio»

«La proroga dello stato di emergenza per altri 12 mesi è un risultato importante sotto molteplici punti di vista: in primo luogo, serve a tenere accesi i “riflettori” sulla situazione di Casamicciola, martoriata in pochi anni dapprima da un sisma e poi da un’alluvione, e poi potrà servire ad accedere anche ad ulteriori risorse, quanto mai indispensabili per dare linfa al processo di ricostruzione».

Così, sulla decisione del consiglio dei ministri (che ha recepito la proposta del ministro Nello Musumeci) si è espresso Giovan Battista Castagna, consigliere comunale di Casamicciola Terme e coordinatore di Forza Italia per l’isola d’Ischia: «Desidero ringraziare in primis Annarita Patriarca e poi i vertici del partito che mi onoro di rappresentare che hanno contribuito a fare in modo che venissero raccolte le istanze e le richieste provenienti dal territorio di cui mi sono fatto portavoce. Il mio pensiero e le mie attenzioni sono sempre rivolte a tutte quelle iniziative che possano dare un’accelerazione al processo di ricostruzione».