Proroga assistenza alberghiera post sisma, De Luca scrive a Conte e Borrelli

Il Presidente Vincenzo De Luca ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per segnalare la situazione venutasi a creare a Ischia, dove le famiglie rimaste senza abitazione per effetto del sisma del 2017, hanno rappresentato la gravissima criticità causata dalla concomitanza delle conseguenze sociali ed economiche legate al Covid-19, con la pregressa situazione conseguita al terremoto.

Il Presidente De Luca ha segnalato l’esigenza di idonee misure volte al differimento del termine per la cessazione della assistenza alberghiera, in considerazione della oggettiva impossibilità – durante l’emergenza registratasi da ormai circa due mesi – di individuare idonee soluzioni abitative alternative alla ospitalità alberghiera entro il termine previsto.

Lo ricordiamo, il 3 maggio, secondo quanto disposto da Schilardi, gli “sfollati” del terremoto ischitano dovrebbero lasciare gli hotel che, nel frattempo, hanno incassato 35euro al giorno per persona, tutti i giorni, in tutti i periodi dell’anno. Una manna, certa, per alcuni albergatori che hanno trovato una nuova linea di business legata all’emergenza. Anche questo è un argomento da iniziare a contemperare.