Proprietari di un aggettivo e di nessun sostantivo

Gaetano Di Meglio | In questi giorni abbiamo letto e sentito le più cose più assurde (e qualcuna demagogica) attorno alla zingara. Ci siamo agitati come chissà quale oltraggio avessimo ricevuto. In verità, alla fine, era solo la dimostrazione di come i social cambiano le priorità e rendono qualcosa di interessante e di tendenza anche se non lo sono. Ho letto, in molte parti, che Procida “ruba” la zingara a Ischia. Perché, quando, ad esempio, un altro pub di Ischia Ponte (che ne so, quello di Boccia) la cucina, non ruba l’idea di Nello Massa e della Virgola? Certo, voi direte che non ha registrato il marchio, ma questo è un fattore molto, molto, molto relativo.

Ciro Calise, giusto per dircelo, si è visto scippare le sue “cozze alla griglia” da quasi tutti i ristoranti ischitani che si atteggiano a cucinare pesce. E, volendo, potremmo continuare così a raccontare di altri piatti diventati iconici (ma davvero lo sono?) del nostro territorio.

Ma davvero la zingara è ischitana? Davvero è un prodotto così rappresentativo di un territorio che qualcuno ne avrebbe dovuto conoscere la storia e la paternità?

Fino a due o tre giorni fa, diciamocelo, nessuno sapeva di Nello Massa e di Franca e Fortuna Trani. Si, al netto di pochi fortunati e di qualche vecchierello come me, ma il grande pubblico? No. Colpa di Nello, Fortuna e Franca? NO! Assolutamente no.

E allora? Allora dobbiamo solo iniziare a renderci conto che il mondo cambia, evolve e diventa diverso.

Siamo proprietari del niente. Questa è la verità. La questione della zingara è solo un esempio

Cinque anni fa, quando iniziai a parlare di chilometro zero e di rendere istituzionale e isolano un discorso avviato, in parte, a Barano da Michele Iacono e da Giosi Gaudioso, mi sono reso contro che oltre Riccardo D’Ambra non c’era nulla.

Il presidio Slow Food, i prodotti nostri, le ricette nostre e tutto quello che avrebbe un senso ischitano, nella gran parte delle cose è tutto e solo relativo all’aggettivo Ischitano.

Ed essendo proprietari solo di un “aggettivo” e di nessun “sostantivo” ci dobbiamo rendere conto di dove siamo arrivati.

Possiamo solo determinare la qualità del sostantivo. Non riusciamo a difendere le terme ischitane, davvero vorremmo pensare di difendere un panino?

E come si fa a difendere un panino? Senza voler aprire altri filoni di polemiche, ma davvero il cornetto ischitano è quello di Calise? E da quanto tempo a Napoli si commercializza il cornetto ischitano? E chi lo ha detto che è quello ischitano?

E potremmo continuare ancora per molto…

Come giornale, ci siamo impegnati a raccontare un pezzo di storia nostrana, abbiamo condiviso le storie e le esperienze di Nello, Franca e Fortuna con lo scopo di riempire un vuoto, anche fin troppo relativo, ma tenendo ben chiaro che Pio Lauro non avesse fatto nulla di errato.

Anzi, lo abbiamo detto subito, Pio Lauro ha dimostrato di vedere oltre e di avere la capacità di trasformare qualcosa che c’era e basta in qualcosa che, domani, possa produrre danari.