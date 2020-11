Propaganda & vacantaria. Speculazioni al tempo del covid-19

Gaetano Di Meglio | Quando per meri scopi economici e di impresa si consentono certe deriva, la responsabilità non è del privato ma del pubblico. In questo caso di Dionigi Gaudioso e Giacomo Pascale.

Mentre il primo, almeno, salva la faccia, comunicando poco e con parsimonia, il secondo, sta riempiendo la bacheca social come una ragazzina 16enne annoiata che non sa cosa e come impiegare il suo tempo.

Fino ad oggi avevo evitato di commentare l’iniziativa “spremi paura” e “incassa danari” dell’iniziativa messa in campo da alcuni improvvisati per non darle enfasi. Apprendo, però, con somma gioia, che l’ASL Napoli 2Nord, ha bloccato questa mera speculazione economica legata alla pandemia.

Nei giorni scorsi, infatti, avevamo letto che i comuni avevano autorizzato dei “drive in” per l’esecuzione di tamponi al costo di 55 euro ciascuno. I sindaci, senza preoccuparsi delle ricadute sociali di una iniziativa del genere, avevano autorizzato per salvaguardare il possibile voto di ritorno. I sindaci, assenti da ogni possibile dialogo o dibattito pubblico e politico sulla pandemia, hanno evitato di dire la loro e hanno glissato.

Atteggiamento lascivo che, purtroppo, ci viene riproposto ad ogni occasione.

L’organizzatore della campagna “spremi paura” e “incassa danari” scrive che: “Vi comunichiamo che sabato e domenica prossimi non potremo, come annunciato, eseguire i tamponi molecolari poiché l’ ASL Napoli 2 Nord non ha autorizzato lo screening molecolare nei comuni di Lacco Ameno e Barano d’Ischia” al fine di non generare confusione nella popolazione avendo “la direzione Generale istituito sull’ isola di Ischia un casello raggiungibile a mezzo automobile al fine di agevolare la popolazione ivi presente.”

Questa è Speculazione. Passiamo alla “Propaganda & vacantaria”

Il tutto è scritto nelle parole del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale che, vittima di qualcuno che segue l’algoritmo dei social, ha perso quello che è il contatto con la serietà istituzionale che il ruolo esige.

“Se ci “colorano” d’arancione, dico no alla limitazione degli spostamenti fra i comuni! Chiedo ai sindaci di fare fronte comune, è una battaglia importante !!!!”

Il post del sindaco di Lacco Ameno andrebbe cancellato immediatamente. Alimentare e soffiare su questo argomento è molto pericoloso. Non bastano le foto da negazionisti fatte circolare nei mesi scorsi, oggi arriva anche il post che va contro le restrizioni.

«Lo dico chiaramente, concordo nella necessità di adottare misure restrittive calibrate per i territori ove si registrano maggiori contagi. Se, a parità di abitanti, un comune registra 10 positivi e un altro 1000, beh, è giusto applicare maggiori restrizioni nel secondo e non anche nel primo. La Campania si presenta con mille volti e non è giusto che a pagare, indistintamente, siano tutte le amministrazioni: occorre graduare i provvedimenti. Ad esempio, nella mia Lacco Ameno, l’emergenza è ancora gestibile e sarebbe inutile “chiuderla”.»

Capito la follia? Capito la gravità di queste parole? Se gli indicatori aumentano e se dovremmo ricadere in una zona Arancione significa che dovremmo ragionare su quello che ha portato alla decisione. La limitazione dei confini comunali è direttamente collegata alla necessità di bloccare i movimenti. Così, mentre a Forio o a Ischia o Casamicciola ci sono tanti contagi, quelli di Lacco che potrebbero essere pochi, dovrebbero essere liberi di circolare? Dove finisce la propaganda politica e l’occasione di soffiare sul fuoco di qualche post facebook che invoca la “non” restrizione e dove inizia, invece, un atteggiamento serio e politico? Che tenga al centro della sua rotta la necessità di raggiungere di provare a bloccare il contagio?

«Un’ultima cosa: già dico che se le autorità superiori renderanno l’intera isola zona arancione, mi metterò subito in contatto con gli enti preposti per chiedere la libera circolazione fra i comuni. Sarebbe una follia ingabbiarci nei perimetri delle nostre piccole realtà confinanti. Spero che gli altri Sindaci possano condividere questa battaglia. Monitoro attentamente, pronto a far sentire la mia voce! Che ne pensate voi?»

Mentre la Regione, la Prefettura e il comune di Napoli pensano ad organizzare piccole zone rosse (come il Lungomare o il centro storico) noi dovremmo essere quelli che chiedono la “libera circolazione”, ovvero quella che le “autorità superiori” vogliono combattere.

Ma siamo stati fortunati. Nel periodo buio del covid Giacomo non era sindaco.