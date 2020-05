Pronti via! Questa sera parte la Caccia al Tesoro By Night!

Tutto è pronto: i gruppi whatsapp sono attivi, le chat in continuo aggiornamento e i cellulare carichi. Ben 26 squadre (ma il dato è in continuo aggiornamento) sono pronte a darsi battaglia sul campo, telematico, della caccia al tesoro bynight, ideata da Michele di Leva.

Una vera e propria novità che sta facendo appassionare grandi e piccini. Una particolare “Caccia al tesoro bynight” che, al tempo del Covid-19, assume nuove peculiarità dematerializzandosi e diventando un appassionante gioco a tappe da svolgere online!

“A tutti i ragazzi e i non-ragazzi orfani del sabato sera – scrive l’ideatore, Michele di Leva – ho pronta per voi LA CACCIA AL TESORO BYNIGHT partenza ore 21 sabato 9 maggio alle 18 di domenica 10 maggio. Per info 3388319263”. Questo l’annuncio lanciato online anche dalla nostra testata e che, davvero, ha riscosso un ottimo successo.

Divisi in squadre, connessi su WhatsApp, tutte le tappe saranno risolte attraverso la soluzione degli enigmi proposti sulle chat. Una bellissima idea per trascorrere in allegria e in “compagnia”.

Ragazzi e adulti potranno divertirsi in squadre a risolvere i giochi ideati per l’occasione, che comprendono, ovviamente, prove di logica e di matematica…. espressioni artistiche, travestimenti, imitazioni, produzione di oggetti, realizzazione di pietanze come dolci e molto altro ancora.

Largo alla fantasia!

“Realizzare una caccia al tesoro del genere – ci spiega Michele Di Leva – è molto impegnativo, ma regala anche tante soddisfazioni, soprattutto in questo momento in cui le uscite di casa sono contingentate.

Una prima edizione “baby” è stata realizzata poche settimane fa e con ottimi risultati, e credo che con i giovani e gli adulti, le risate e i risultati saranno ancora maggiori! In fondo, giocare ci fa tornare un po’ bambini, ed è proprio ciò che ci vuole per ripartire alla grande in questo momento!”

Alla vigilia dell’evento è arrivato, poi, anche l’endorsement di Don Giuseppe Nicolella: “È stato veramente un piacere ricevere la notizia che ci sarà questa caccia al tesoro online, una caccia al tesoro tutta particolare. Saluto i ragazzi e il meno ragazzi che vi parteciperanno. Quando mi è stato chiesto di mandarvi un video di saluto e di augurio ho pensato proprio alla pagina del Vangelo che è stata proclamata venerdì 8 di maggio: Gesù che dice “non sia turbato il vostro cuore” anche il giocare, lo stare insieme, è un modo per alleggerire il cuore soprattutto in periodi così tristi come quello che stiamo vivendo. Con un cuore un poco più leggero, oltre che cercare ovviamente le soluzioni a tutti gli enigmi proposti e quindi vincere questa gara, magari si avrà la forza di cercare e di trovare il vero tesoro, quello del gioco vabbè è un tesoro virtuale c’è la vincita ma è ben poca cosa. Dice il Libro dei Proverbi: Chi trova un amico trova un tesoro. Noi sappiamo che il tesoro più grande è proprio Gesù, l’amico per eccellenza. Per cui anche approfittare di questo tempo, di questo periodo per cercarlo e per trovarlo nell’intimità del cuore, nella preghiera e speriamo presto anche nei sacramenti. Ma c’è anche un’altra strada, è quella dell’incontro del prossimo. Infatti Lui l’ha detto: Chi avrà dato un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi miei fratelli più piccoli l’avrà dato a me.

E allora ecco approfittiamo di questo tempo anche per sviluppare maggiormente questo senso di fratellanza e cerchiamo di vivere in una solidarietà molto concreta verso chi si trova nel bisogno. Auguri a tutti, il Signore vi benedica. Buon divertimento e poi spero di sapere anche chi sarà stato il vincitore. Buona gara. Buona caccia al tesoro.”

Saranno tante le sorprese che Michele Di Leva e i suoi collaboratori tireranno fuori dal cilindro, tante sfumature di ironia e divertimento tutte da provare e da non perdere.

Pronti per una caccia al tesoro innovativa e a star svegli tutta notte?

Noi, attraverso i canali social de “Il Dispari”, vi terremo aggiornati sull’andamento della gare regalandovi, magari, qualche “chicca” e qualche “fuori onda” davvero da non perdere.

In bocca al lupo ai partecipanti!!!!