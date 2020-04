Pronti ad Agire! Domani il Rotary donerà un ecografo digitale al Rizzoli

Elena Mazzella | Pronti ad Agire, l’iniziativa del Rotary Isola d’Ischia a sostegno degli sforzi già intrapresi dagli enti per affrontare l’emergenza Covid19, si concretizza attraverso la donazione di un ecografo digitale all’ospedale A.Rizzoli di Lacco Ameno.

L’importante donazione, individuata su esplicita richiesta dell’ospedale, verrà ufficializzata nel primo pomeriggio di domani, 8 aprile 2020, alle ore 16,00 dal presidente del Rotary Antimo Lupoli.

“In questa terribile fase che sta vivendo l’isola d’Ischia, il Rotary Isola d’Ischia, nello spirito dei suoi principi caratterizzati dalla sua presenza nella società civile, offre la propria disponibilità e il proprio sostegno concreto per contribuire agli sforzi già intrapresi da istituzioni, enti, personale sanitario, per contrastare l’avanzata del contagio del Corona Virus sull’intero territorio isolano” ci spiega il presidente Lupoli.

Diverse, infatti, le iniziative varate in tal senso, tra le quali una concreta raccolta fondi da destinare per le emergenze individuate dalla task-force della Regione Campania.

“La raccolta fondi è stata immediatamente tradotta nell’acquisto di un ecografo digitale portatile che servirà per la diagnostica sulle autoambulanze per le assistenze a domicilio” continua Lupoli. “Dopo una attenta valutazione con la task-force Covid19 della Regione Campania in merito alle priorità per affrontare l’emergenza” continua Lupoli, “abbiamo ottenuto un incontro con l’ospedale Rizzoli dal quale ci è arrivata l’espressa richiesta dell’ecografo digitale portatile che abbiamo provveduto ad acquistare. Nel pomeriggio di domani, alle ore 16,00, ufficializzeremo la donazione”.

Un primo gesto, dunque, che risulta essere immediatamente attivo per la comunità isolana al quale si aggiunge l’apertura di uno sportello informativo per supportare e rispondere ai vari quest’esito informativi sulle continue ordinanze ministeriali, come ci conferma il presidente stesso:

“Abbiamo previsto un’assistenza attiva (tramite la nostra pagina Facebook o attraverso la mail ufficiale ischiarotary@gmail.com ) fornita da vari professionisti che aiutano i cittadini a destreggiarsi nei vari ambiti (dal tributario, al bancario etc) nonché un supporto tecnico per tutti i giovani isolani che hanno bisogno di rilanciare la propria attività. Inoltre abbiamo individuato un professionista psicologo che possa essere d’aiuto alle tante persone che in questo tragico momento di emergenza sono in preda allo sconforto”.

Non mancano, tra i punti dell’iniziativa, i supporti alle imprese isolane che consentono di partecipare in videoconferenza a le importanti seminari di studio e di informazioni per il rilancio delle attività e per le varie opportunità messe a loro disposizione dagli enti preposti.

Pronti ad agire, dunque in maniera attiva e concreta.