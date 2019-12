Pronta l’infornata dei 7 dell’UTC: si devono “sfornare” le pratiche di condono

Ida Trofa | Sisma, condoni e pratiche edilizie pronta a Casamicciola una nuova informata di tecnici con la costituzione di una short list di professionisti per l’istruttoria delle pratiche sulle tre leggi di condono edilizio (ex legge 47/85, ex legge 724/94 ed ex legge 326/03). Il terreno in materia si fa sempre più caldo ed il fronte dell’edilizia privata diventa rovente. Come se non bastasse già il caos politico ed amministrativo determinato dalla vicenda “commissione edilizia”.

Intanto per l’ultima short lista targata GiBi, c’è già stato il passaggio in giunta (assenti, ovviamente, Peppe Silvitelli e Filomena Carotenuto). Le firme essenziali sono state apposte lo scorso 12 dicembre per l’approvazione dello schema di avviso pubblico a cui potranno aderire gli interessati, salvo solite pratiche e spintarelle politiche varie.

I 7 prescelti dovranno operare ufficialmente in ordine alle linee guida dettate dal “Castagna I“ per la definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94; poi in ossequio alla norma sulla ricostruzione in merito alla quale nell’agosto scorso l’esecutivo casamicciolese ha deciso la “Conferma indirizzi del 2016 per la definizione delle istanze di condono edilizio degli immobili non danneggiati dal sisma“ e reso nuovi indirizzi per definizione delle istanze di condono per gli immobili di cui all’art. 25 della L. 130/18; ovvero la norma sulla ricostruzione (speriamo) del Cratere ischitano.

Con l’approvazione del bando natalizio pro “condoni” e non solo c’è anche la presa d’atto della D.C.C. n° 30/2019”, con cui tra l’altro, è stato disposto di definire le istanze di condono edilizio relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21/08/2017 di cui all’art. 25 della l. 130/2018, presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03.

Fa fede in termini di scadenze la legge Regionale Campania fresca di stampa (n° 26 del 04/12/2019) con cui il termine del 31/12/2019 di cui all’art. 9 comma 1 della L.R.C. n° 210 del 18/11/2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi) per la definizione delle istanze di condono edilizio è stato spostato al 31/12/2020.

Quindi incassato il via libera della Giunta, Mimmo Baldino su ordine di Castagna in qualità di capo dell’Area III, riscontra gli indirizzi della Giunta con la quale, vengono rinnovati gli indirizzi per la costituzione di una short list di professionisti per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio prodotte ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e avvia quale Responsabile dell’Area Tecnica l’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie all’approvazione di un Avviso Pubblico per la selezione di tecnici professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) cui affidare l’istruttoria delle pratiche per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall’avvio delle attività e comunque non oltre il 31/12/2020.

L’idea del bando è quella di affiancare al personale interno afferente all’Ufficio Edilizia Privata, professionisti esterni – ingegneri, architetti, geometri, periti edili – per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso l’ufficio tecnico comunale con la procedura semplificata prevista dalla summenzionata Delibera di G. M. n° 67 del 15.04.2016 e secondo gli indirizzi della citata Delibera di G.C. n. 173 del 05.11.2016. Tale Avviso sostituisce ed integra i precedenti avvisi, per cui coloro che hanno già manifestato la disponibilità dovranno riproporre nuova domanda.

L’AVVISO PUBBLICO

L’Amministrazione del Comune di Casamicciola Terme è intenzionata a conferire incarichi esterni per potenziare e accelerare l’attività delle istruttorie relative alle pratiche di condono edilizio giacenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale e a tal fine intende affiancare l’attività del personale interno all’Amministrazione, già operante, con tecnici qualificati attraverso il conferimento d’incarichi professionali per l’istruttoria delle pratiche di condono. Le istruttorie verranno eseguite in base alle procedure di legge e a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale 67 del 15.04.2016 e dalla Delibera di Giunta Municipale n. 114 del 13/08/2019.

Il compenso riconosciuto ai tecnici esterni, incaricati di svolgere le attività di istruttoria, è pari, al netto di IVA e CASSA, al 3% (tre per cento) degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, indennità paesaggistiche e diritti di istruttoria con un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) importi che cedono a carico delle singole pratiche da incassare al momento del rilascio del Titolo in sanatoria, salvo i diritti di istruttoria che dovranno essere versati preventivamente. Il compenso verrà riconosciuto ad avvenuto incasso per ogni singola pratica conclusa con il rilascio del relativo titolo secondo modalità stabilite dal Responsabile dell’Area Tecnica. In caso di diniego della pratica di condono sarà riconosciuto al tecnico istruttore solo l’importo minimo di € 200,00. L’attività dei collaboratori dovrà essere svolta esclusivamente in orario d’ufficio presso l’ ufficio tecnico comunale salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’Area Tecnica. L’incarico in argomento sarà per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’attività e comunque non oltre il 31.12.2020.