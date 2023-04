Promozione. Umiliazione Procida. Capolista rullo compressore

Mai nessuna lezione migliore poteva essere impartita ad una società e ad una tifoseria che ha smarrito il valore dello sport, del decoro e del rispetto. C’è una voluta una super Santa Maria la Carità di riportare a terra quelli “che patteggiano” (come i colpevoli certi e per loro stessa ammissione) dello Spinetti.

Sabato da dimenticare per il Procida, sconfitto 8-1 dal Santa Maria la Carità. La compagine isolana, oltre a non riuscire a strappare il punto necessario per la matematica permanenza in Promozione, non è stata in grado di ripetere la bella prestazione messa in campo nel derby contro il Barano. Il match si mette subito in salita per il Procida: al 3’ De Simone si accentra e fa partire un tiro che non lascia scampo a Lamarra. Trascorre un solo giro di lancetta ed è D’Oriano a raddoppiare con un gol fotocopia a quello messo a segno da De Simone. Nonostante il doppio svantaggio, i biancorossi riescono a rientrare in partita: all’8’ Vanzanella raccoglie il rilancio di Lamarra e con un tocco sotto beffa l’estremo difensore locale. La sfida continua a regalare emozioni e al 12’ il Santa Maria la Carità ristabilisce il doppio vantaggio grazie alla rete siglata da Longobardi.

I ritmi si abbassano fino al 36’, quando i sammaritani calano il poker con Farriciello. Nelle battute finali della prima frazione di gioco, il dominio della squadra di casa culmina con la quinta rete messa a segno da Blasio. Di ritorno dagli spogliatoi il Santa Maria la Carità va nuovamente in gol con Farriciello, il quale scocca una fucilata che Lamarra può solo raccogliere oltre la linea di porta. Poco dopo l’ora di gioco la formazione di casa va vicina al 7-1 con Talia, neutralizzato dal provvidenziale intervento del numero 1 isolano. 7-1 che arriva al 70’ grazie al penalty trasformato dallo stesso Talia. La compagine di Durazzo continua a fare gioco e, a due minuti dal 90°, Apuzzo trova il gol con una conclusione dai trenta metri che mette fine alle ostilità sul definitivo 8-1.

Partita da dimenticare per i ragazzi di Simone Lubrano Lavadera, i quali da domani dovranno recuperare le forze e pensare esclusivamente al prossimo impegno casalingo contro l’Agerola. Magari con un altro striscione: “Siamo colpevoli. Scusateci!”