Promozione, tour di operatori stranieri nelle terme di Ischia

Nei giorni scorsi il tour promozionale organizzato da Federterme e dall’Agenzia Ice (che opera per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) ha fatto tappa in Campania e soprattutto sull’isola d’Ischia. In precedenza il tour aveva interessato Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Hanno partecipato 39 operatori stranieri, tra giornalisti e tour operator, provenienti da Austria, Brasile, India, Messico, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Vietnam, USA, Ungheria, Marocco, Qatar e Polonia che hanno visitato le strutture termali presenti sul territorio campano. Per il gruppo di buyer esteri è stata organizzata un’ampia presentazione del territorio e visite esperienziali presso diverse strutture tra cui il Continental Terme, l’Hotel e Spa Excelsior Belvedere Ischia, Hotel e Spa il Moresco, le Terme Regina Isabella, i Giardini Poseidon Terme sull’isola d’Ischia.

Il tour viene definito «una occasione per conoscere in maniera approfondita ed essere coinvolti anche emotivamente e fisicamente in quello che è il mondo delle terme». Con finalità promozionali legate al particolare momento che attraversa l’economia turistica: «Il progetto “Sostegno alla promozione e internazionalizzazione del settore termale”, lanciato da ICE e Federterme si propone, anche alla luce dei nuovi scenari derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, di sostenere i servizi e i prodotti delle terme italiane attraverso campagne straordinarie di promozione, lo sviluppo di tour esperienziali e di accoglienza nei siti termali italiani per buyer esteri selezionati e l’organizzazione di press trip per giornalisti provenienti dai mercati prioritari».