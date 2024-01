Promozione. Simone Lubrano: “Purtroppo la classifica non ci sorride”

Il Procida ha archiviato il girone di andata con la consapevolezza di non aver sfruttato al massimo le proprie qualità e con il rimpianto di aver raccolto meno soprattutto nelle ultime uscite casalinghe. L’imperativo della truppa biancorossa è quello di cambiare marcia e di risalire la china. La classifica, infatti, ad oggi non sorride ai procidani: dodicesimi in graduatoria, a due lunghezze di distanza dalla salvezza diretta. Il mister Simone Lubrano Lavadera, nonostante tutto, è conscio che la sua squadra ha le capacità per ottenere qualcosa in più.

“La classifica sicuramente non ci sorride – ha dichiarato il tecnico biancorosso – abbiamo il rammarico e la consapevolezza di aver sbagliato le ultime tre partite in casa. Contro il Casal di Principe, la Virtus Liburia e il Villa Literno potevamo fare qualcosa in più: sono arrivati allo ‘Spinetti’ da inseguitori e hanno lasciato Procida superandoci in classifica. Era una cosa che non doveva capitare, ma che purtroppo è successa. Le partite sono decise da episodi, qualcosa è andato storto, ma ci abbiamo messo anche del nostro perché con un pizzico di cattiveria in più le avremmo portate a casa o magari avremmo conquistato qualche punto in più. Siamo consapevoli di poter fare meglio, ma non è tutto da buttare perché con quattro punti in più, che potevamo ottenere tranquillamente in casa, la nostra classifica sarebbe stata diversa. Dobbiamo lavorare sodo durante questa sosta”.

Il prossimo impegno del Procida è contro il Nuova Napoli Nord, squadra molto attiva sul mercato e che all’andata ha inflitto un netto 3-0 alla compagine di Lubrano: “Anche se viene a Procida da tre sconfitte consecutive, è un avversario degno di nota. All’andata ci ha battuto nettamente in una partita strana: sullo 0-0 abbiamo colpito due traverse per poi essere sconfitti 3-0. Inoltre, hanno rafforzato la rosa con calciatori importanti come Enea Coppola, Salvatore Sandomenico e altri ragazzi di ottima fattura. Sarà una partita difficile, loro non vorranno perdere, ma noi dobbiamo iniziare bene il 2024. Possediamo tutte le qualità, anche se abbiamo qualche defezione per squalifica e per infortunio, sappiamo che dobbiamo cambiare passo soprattutto in casa già da domenica mattina. Ci attenderà il pubblico delle grandi occasioni, ci faremo trovare pronti per iniziare l’anno con il piede giusto”.