Promozione. Scampia fa meglio, il Procida si ferma

Il Procida torna a casa con una sconfitta dalla trasferta contro l’Oratorio Don Guanella. I padroni di casa partono forte e al 7′ sfiorano il vantaggio con un colpa di testa di Silvestre, ben servito da Mattera. I gialloblù attaccano e al 23′ la sbloccano: palla in profondità per Pellecchia che controlla perfettamente la sfera e con un pallonetto scavalca Lamarra.

Al 33′ calcio di rigore per il Procida: sul dischetto si presenta Costagliola che si lascia ipnotizzare dal portiere locale. Al 38′ lancio lungo di Silvestre per Torinelli che supera Calise, ma non Lamarra. Si va negli spogliatoi con l’Oratorio Dona Guanella in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, chance per il Procida: Aurelio serve Costagliola che punta la porta dalla destra, ma viene fermato da Grella che ne intercetta il tiro.

Al 61′ Ramaglia al centro per Torinelli, Lamarra neutralizza. L’oratorio Don Guanella insiste con Ramaglia che cerca di superare la difesa biancorossa, ma senza successo. Il Procida risponde con Costagliola che non riesce a scardinare il muro di maglie gialloblù. Al triplice fischio, gli uomini guidati da Simone Lubrano Lavadera devono arrendersi agli avversari, raccogliendo l’ottavo K.O. stagionale.

Il tabellino: Oratorio Don Guanella Scampia- Procida 1-0

Oratorio Don Guanella: Monteleone, Gaudino, Silvestre, Grella, Mattera, Protano, Vacca, Valentino, Ramaglia, Pellecchia, Torinelli. A disposizione: Cavaliere, Terracciano, Napoli, La Monica, Canzano, Sabatino, Buonaurio, Chianese, Angiolino. Allenatore: Fabio Esposito

Procida: Lamarra, Gamba A. (Piro), Scotto Di Monaco (Renfilo), Calise (D’Orio), Paccone (Minauda), Vanzanella, Gadaleta, Veneziano, Aurelio (Visaggio), Costagliola A., Costagliola L. A disposizione: Lubrano Lavadera, Gamba M., Scotto Di Perrotolo, Capodanno. Allenatore: Simone Lubrano Lavadera

Ammoniti: Silvestre, Mattera (O); Gamba A., Scotto Di Monaco, Minauda (P)

Marcatori: 23’ Pellecchia (O)