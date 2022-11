Promozione. Santa Maria troppo forte, il Barano si ferma

Esame di tutto rispetto per il Barano che, nel nono turno del girone B di Promozione, va in scena allo Stadio Comunale Santa Maria contro la capolista Santa Maria la Carità. Secondo impegno di fila in trasferta, dunque, per le aquile le quali arrivano al match dal ko ottenuto per mano della Viribus Unitis. L’imperativo del Barano è quello di giocarsi la partita per muovere una classifica che attualmente lo vede nel gruppone che comprende Virtus Vesuvio Ottaviano, Sant’Anastasia, Cercola e San Vito Positano a quota 10 punti.

In vista della partita, mister Mennella deve fare i conti con le assenze dell’infortunato William Fiorentino e degli squalificati Luca De Simone e Ciro Saurino. La sfida inizia con i padroni di casa alla ricerca dei varchi giusti per pungere il Barano. Al 4’ Farriciello entra in area, ma il suo tiro si perde docilmente tra le braccia di Castaldi. Poco dopo ci prova Talia direttamente da calcio di punizione, tuttavia il suo tentativo si spegne di poco alto sulla traversa.

La truppa di Mennella non riesce a reagire e al 23’ la Santa Maria la Carità sblocca le ostilità grazie al calcio di rigore realizzato da Blasio. Poco dopo la mezz’ora il Barano cerca di farsi vedere direttamente da calcio piazzato, Inserra è attento e smanaccia in corner. Al 36’ la formazione locale si distende perfettamente, la palla arriva a Talia che con un tiro preciso dal limite dell’area gonfia la rete per il 2-0. Trascorrono quattro minuti e Farriciello tenta la giocata della domenica: l’attaccante della Santa Maria la Carità prova la rovesciata, il pallone però termina la propria corsa direttamente sul fondo. Al duplice fischio del direttore di gara, le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2-0.

Ad inizio ripresa è sempre la formazione locale a rendersi insidiosa con Farriciello e Talia, in entrambe le circostanze Castaldi non corre pericoli. Il Barano, quando può, non disdegna di proiettarsi in interessanti sortite offensive. Al 65’ i baranesi partono in contropiede, Trani pesca Ygrem che dal limite non centra lo specchio della porta. A sei minuti dal novantesimo, arriva anche il tris dei padroni di casa con un gran gol di Blasio dai venti metri. Al triplice fischio finale, Santa Maria la Carità può festeggiare l’ottava vittoria del campionato e la consolidata vetta solitaria. Il Barano incappa nella quinta sconfitta, la quale fa piombare i bianconeri in zona playout. L’obiettivo, ora, è quello di voltare pagina e preparare al meglio la prossima sfida contro l’Agerola.

S. Maria La Carità – Barano 3-0

SANTA MARIA LA CARITÀ: Inserra, Russo (77’Fortunato) Gargiulo, D’Oriano, De Caro, Blasio(Cioffi), Apuzzo (42’Lombardo), Vollero (77′ Marasco), Formisano, Talia (De Simone N), Farriciello. All. Giovanni Durazzo

A Disposizione: De Simone C, Avitabile, Somma,Iovino

BARANO: Castaldi, Di Iorio, De Luise, Di Sapia, Trani, Lubrano, Sorrentino, Formisano, Invernini, Cantelli, Mattera

A disposizione: Re,De Luca, D’Antonio, Conte, Trani, Sorbio, Di Iorio

MARCATORI: 23′ Blasio (SMC) ,36′ Talia (SMC), 84′ Blasio(SMC)

Recupero: 1’pt , 4′ st