Promozione. Riscatto Procida, conquistati altri 3 punti importanti

Il Procida batte il Quartograd allo ‘Spinetti’ e riscatta il ko maturato la settimana scorsa contro il San Vito Positano. Al termine di una partita emozionante e ricca di gol, gli isolani conquistano tre punti che li avvicinano alla salvezza. Nella prima frazione di gioco gli uomini di Simone Lubrano Lavadera, che devono far far fronte alle diverse problematiche di formazione, appaiono intimoriti e bloccati.

Sono gli ospiti, infatti, ad andare vicini al vantaggio in due circostanze: prima è il palo a negare la gioia del gol al Quartograd e poi è Lamarra a opporsi con uno splendido intervento. Al 55’ Gadaleta conquista un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Massimo Minauda. Allo scoccare dell’ora di gioco il Procida raddoppia con una magistrale punizione di Antonio Costagliola. Con la partita in discesa, i biancorossi si rilassano e il Quartograd rientra in partita con la rete del momentaneo 2-1.

I padroni di casa si scuotono immediatamente e con un diagonale di Gadaleta ristabiliscono il doppio vantaggio. La truppa di Gelotto non demorde e accorcia le distanze sfruttando nel migliore dei modi un calcio d’angolo. Nelle battute finali il Procida gestisce la sfera, non corre particolari rischi e si assicura i tre punti che gli possono permettere di affrontare la Virtus Vesuvio Ottaviano con maggiore tranquillità.

il tabellino

Procida: Lamarra, Muro (D’Orio), Scotto di Monaco, Piro (Gamba M.), Minauda, Visaggio (Gadaleta), Aurelio, Veneziano, Quirino, Costagliola A., Costagliola L.. In panchina Lubrano Lavadera, Calise, Gamba A., Scotto di Perrotolo, Pisano. Allenatore Simone Lubrano.

Quartograd: De Luca, Gargiulo, De Rosa, Falco, Angieri, Bruno (Palumbo S.), Formisano (Palumbo C.), Viola, Esposito, Brancaccio, Gaveglia(Lazzaro). In panchina Mirabile, Giaquinto, Fabbricini, Saletta, Celano. Allenatore Giuseppe Gelotto.

Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata

Reti: Minauda su rigore (P); Costagliola A. (P); Esposito (Q), Gadaleta (P); Esposito (Q).