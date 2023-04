Promozione. Riscatto Barano, che goleada al “Di Iorio”

Il Barano riscatta la pesante sconfitta subita nel derby isolano contro il Procida e con un netto 6-0 si libera del Real Frattaminore, da ieri in Prima Categoria. Con questo risultato la truppa guidata da Biagio Lubrano Lavadera aggancia in classifica il Sant’Anastasia e rimane a -1 da San Vito Positano e Virtus Vesuvio Ottaviano.

Il Barano parte subito forte: Cantelli allarga per De Luise, il cui sinistro si spegne sul fondo. Al 3’ è ancora la formazione locale a rendersi pericolosa con Cantelli, chiuso sul più bello dal provvidenziale intervento di un difensore avversario. Al 7’ il Barano si distende ottimamente con Fiorentino, la cui conclusione però si perde di poco a lato. La reazione del Real Frattaminore è inesistente, gli isolani sono padroni del campo. Al 10’, dopo uno scambio con Invernini, Cantelli non riesce a superare l’attento Esposito. Trascorrono sei minuti e il Barano passa con l’inzuccata di Invernini su cross dalla sinistra di Conte. Dopo una sforbiciata di Cantelli che non inquadra lo specchio della porta, la formazione ospite replica con un tiro di Maiello controllato senza problemi da Trani.

Al 23’ arriva il bis della truppa di Biagio Lubrano Lavadera con Cantelli, bravo a sorprendere il numero 1 avversario con un sinistro dai venti metri. Il numero 10 bianconero si ripete al 32’ con un mancino scoccato da fuori area che si insacca nell’angolino. Trascorrono tre minuti e il Real Frattaminore, sfruttando un’uscita avventata di Trani, per poco non rientra in partita, è decisivo l’intervento di Annunziata sulla linea di porta. Nelle battute finali Invernini si ritaglia due buone occasioni, ma senza andare a segno.

Al 55’ Cantelli va via sulla destra e mette al centro una palla che Conte non riesce a capitalizzare. Quattro minuti più tardi e il Barano trova il 4-0 con Fiorentino, abile a sfruttare la bella giocata di Cantelli con un tiro preciso che sbatte sul palo e poi termina in fondo al sacco. Al 67’ Sorrentino raccoglie la respinta del palo centrato da Invernini e con un destro chirurgico beffa l’incolpevole estremo difensore ospite. Il Real Frattaminore prova a spingersi in avanti per limitare il passivo, ma all’80’ è il Barano a trovare nuovamente la via del gol con De Luise. L’ultima chance la costruiscono gli ospiti con Capasso che, a tu per tu con Di Maio, non riesce a trovare il guizzo vincente.

Il tabellino

Barano – Real Frattaminore 6-0

Barano: Trani (Di Meglio), Lubrano Lavadera, Di Sapia, Formisano (Di Iorio), Annunziata, De Simone (Trofa), Fiorentino (Sorrentino), Conte, Invernini, Cantelli (Sorbo), De Luise. A disposizione: Di Meglio, Silvitelli, D’Antonio, Saurino. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera.

Real Frattaminore: Esposito, Giangrande, Capone (Ahmed Rohail), Nirchio, Muzzico, D’Antonio, Di Vincenzo, Spena (Capuano), Capasso, Maiello, D’Auria. A disposizione: Russo. Allenatore: Michele Pellino.

Arbitro: Mario Ciccarelli di Castellammare di Stabia

Marcatori: 16’ Invernini (B), 23’ , 32’ Cantelli (B), 59’ Fiorentino (B), 67’ Sorrentino (B), 80’ De Luise (B)