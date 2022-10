Promozione. Procida, vittoria a metà. “Secondo tempo” tra 15 giorni

La gara tra Procida e Oratorio Don Guanella era iniziata bene per i padroni di casa, ma l’epilogo della gara si è avuto alla fine della prima frazione di gioco a causa di un infortunio dell’arbitro che si è scontrato con un giocatore ospite. La gara, però, era iniziata in maniera col piede giusto. Il Procida ha dato seguito alle impostazioni di Mister Lubrano e si sono subito visti i primi risultati. Aggressività, pressing e motivazione sono state le parole chiave per provare a vincere la prima di campionato in casa.

Subito un’azione pericolosa da parte del Procida che sfuma al limite dell’area di rigore. Luca Quirino per poco non centra la porta su calcio piazzato dopo il fallo rimediato da Gadaleta. Passano 15 minuti e su una triangolazione Vanzanella, Tony Costagliola e Quirino si sviluppa una palla lunga che porta Quirino in posizione perfetta ma c’è il fatto degli ospiti. L’arbitro indica il dischetto degli undici metri e Massimo Minauda segna il gol del vantaggio dei padroni di casa.

Il fraseggio tra Procida e Oratorio continua e nel periodo in cui si è giocato i biancorossi hanno costruito almeno quattro chiarissime occasioni da gol. Sul finire dei primi 45’ l’infortunio del Dario Di Nola di Castellammare di Stabia che ha portato alla sospensione della partita. Il recupero ci sarà, forse, tra 15 giorni e si giocheranno solo i secondi 45 minuti partendo dal punteggio di 1-0 per il Procida

PROCIDA-O. D. GUANELLA 1-0

PROCIDA: Lamarra, Veneziano, Aurelio, Calise, Scotto di Monaco, Minauda, Quirino, Venenziano G, Gadaleta, Costagliola A, Vanzanella. A disp: Lubrano Lavadera, Scotto di Perrottolo, Renifilo, Costagliuola L, Pisano, Muro, Visaggio, Gamba Quirino. All. Lubrano

ORATORIO DON GUANELLA: Cavaliere, Portanuova, Napoli, Feniello, Sequino, Pragliola, Conte, Chianese, Cesareo, Mattera, Canetti. A disp. Monteleone, Eposito C, Esposito D, Santos, La Monica, Terraciano, Capissi, Angiolino, Pellecchia. All. Cardillo