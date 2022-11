Promozione. Procida, vincere è imperativo

Tornare alla vittoria, questo è l’intento del Procida per la sfida casalinga contro il San Sebastiano. La truppa guidata da mister Lubrano, infatti, ha bisogno di una sterzata per mettere alle spalle il periodo poco proficuo. Con il ko maturato sul campo del Sant’Anastasia, il Procida ha prolungato l’astinenza da tre punti a ben quattro turni. Troppi per una squadra che può ambire ad un piazzamento playoff, ora distante una sola lunghezza. Di contro il San Sebastiano, in piena zona playout, grazie al 2-1 sul Terzigno di settimana scorsa ha ritrovato il successo che mancava addirittura dallo scorso 17 settembre. Nonostante qualche difficoltà, in casa Procida la settimana è trascorsa in un clima sereno. In vista della sfida di oggi, il tecnico Lubrano può contare sull’intera rosa ad eccezione di due infortunati: il difensore Giacomo Piro e l’attaccante Alessandro Gadaleta, il miglior marcatore dei biancorossi con 5 reti realizzate.

ARBITRO. La partita sarà diretta da Rosaria Talotti di Napoli coadiuvata dagli assistenti Gianvincenzo Zanfradino e Davide Del Prete di Frattamaggiore.