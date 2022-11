Promozione. Procida, un ko che non fa bene

Archiviato il pareggio in rimonta contro la Virtus Vesuvio Ottaviano, per il Procida è tempo di tornare a vincere per mantenere un certo margine di vantaggio dalle inseguitrici per la zona playoff. I ragazzi di Lubrano Lavadera, nel decimo turno del girone B di Promozione, vanno in scena sul campo del Sant’Anastasia.

La partita inizia in salita per gli isolani. Al 5’, infatti, i padroni di casa sfruttano un errore di Muro e sbloccano le ostilità: Borrelli si fa ipnotizzare da Lamarra, ma Cozzolino è lesto a raccogliere la ribattuta e a depositare la sfera in rete. Il Procida non si lascia scoraggiare e replica con un’incornata imprecisa di Gamba. Il Sant’Anastasia, in due occasioni, va vicino al raddoppio: Ramaglia e Borrelli non trovano il colpo del possibile ko. I tentativi del Procida sono affidati a Gamba, la cui conclusione dalla distanza impensierisce Allocca. Successivamente è Veneziano a farsi vedere con una conclusione debole. Nel finale di primo tempo, i locali hanno due occasioni per raddoppiare: Carotenuto è fermato da Lamarra, mentre Cozzolino è impreciso e non centra lo specchio della porta.

La ripresa inizia con un tiro-cross di Carotenuto, sul quale Romano non arriva di un soffio. Al 55’ il Procida spreca una buona occasione con Costagliola, il quale da posizione favorevole non riesce a superare Allocca. Gli isolani tentano il forcing e al 72’ mettono paura con Quirino, il cui tiro è murato da uno splendido intervento dell’estremo difensore locale. Al triplice fischio finale, il Sant’Anastasia può festeggiare per i tre punti e per l’ottavo risultato utile consecutivo. Il Procida, invece, incappa nel terzo ko del torneo e rimane a 15 punti in classifica.