Promozione. Procida, tanto cuore per rifare poker

Se il Barano ha bisogno di ritrovarsi il prima possibile, il Procida ha l’obbligo di dare continuità a un campionato sin qui ben condotto. Il club biancorosso, infatti, ha sempre fissato nella salvezza tranquilla l’obiettivo principale. L’ottavo posto a 25 punti, a più sei sulla Virtus Vesuvio Ottaviano, rappresentano un vantaggio minimo ma che può permettere ai procidani di approcciare le partite con maggiore serenità. Rispetto alla gara persa sul campo de Il Punto Di Svolta, contro il Frattamaggiore, la truppa di Simone Lubrano Lavadera dovrà dare continuità di prestazione per tutto l’arco dei 90 minuti.

Il Frattamaggiore, sesto in classifica a due punti di distacco dal Cercola, è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Terzigno. Un passo falso che i ragazzi di Biagio Auletta hanno intenzione di mettere subito alle spalle. Non saranno del match Muro, out a causa di uno stiramento, e Veneziano. In dubbio, invece, Minauda. La gara sarà diretta da Davide Esposito di Napoli, coadiuvato da Renato Vitiello ed Enrico Palma di Napoli.

all’andata

Frattamaggiore -Procida 2-4

Gadaleta (P), rig. Pirone (F), L. Costagliola (P), rig. Pirone (F), rig. Minauda (P), Quirino (P)

All’andata la compagine isolana si impose in un match ricco di gol ed emozioni. Al 3’ fu Gadaleta, con un tiro a giro, a beffare l’estremo difensore avversario. La reazione dei locali fu immediata e, su calcio di rigore, Pirone realizzò il momentaneo 1-1. Nel finale di primo tempo, con un delizioso pallonetto, Lorenzo Costagliola portò in vantaggio il Procida. Il Frattamaggiore, ancora con Pirone, riuscì a riequilibrare la sfida ma Minauda dagli undici metri e Quirino chiusero definitivamente i giochi.