Promozione. Procida, sei tornata sulla terra

Si interrompe la striscia positiva del Procida con la seconda sconfitta casalinga dopo sei risultati utili consecutivi e con il San Vito Positano passa allo Spinetti di misura (0-1).

La partita, molto complicata tatticamente per i uomini di Mister Lubrano, vede i padroni di casa soffrire molto nel primo tempo. Gli ospiti sono ben messi e ben organizzati in campo.

Dopo 10 minuti di gioco arriva la prima occasione per il Procida con Gadaleta che con un tiro dall’interno dell’area di rigore trova il portiere che devia in calcio d’angolo. La partita si accende per più occasioni che fanno discutere da una parte e dall’altra da parte.

Passano i minuti e al 20’ è Pagliuca che regala il vantaggio agli ospiti sfruttando il cross che arriva dalla sinistra e di testa trasformandolo in gol.

Il Procida cerca di darsi una scossa, ma non ci riesce e, aprendosi, subisce un altro paio di offensive da parte degli ospiti che giocano molto di rimessa ma fortunatamente non riescono a concretizzare

Nella ripresa Mister Lubrano cerca di scuotere i suoi e subito si vede una reazione. Le parole negli spogliatoi devono avere effetto e in campo si inizia a vedere il Procida. Si gioca a una sola metà campo, ma il portiere ospite è in gran vena e dice a Veneziano e Gadaleta almeno in quattro occasioni.

Un conteggio di occasioni mancate per i biancorossi che si arricchiscono anche con la traversa colpita da Gadaleta.

Mister Lubrano ha una buona base su cui ripartire. Capire l’andamento lento di inizio gara e la reazione poco immediata dopo il primo gol sono sicuramente due argomenti che in settimana saranno oggetto di discussione. Il Procida double-face, quella del primo e quella del secondo tempo non possono continuare ad essere la normalità anche perché domenica prossima si è chiamati ad un altro test importante in casa del Quartograd. Squadra sempre ostica e che oggi incontra il Terzigno

Procida – S. Vito Positano 0-1

PROCIDA: La Marra, Piro, E. Gamba, Calise, Scotto Di Minico, Veneziano, Aurelio, Quirino, Vanzanella, Costagliola, Gadaleta. A disp: Lubrano Lavadera, Scotto di Monaco, Gamba, Visaggio, Pisano, Quirino, Scotto di Perrottolo, Calise, Venziano C.. All. Lubrano

S.VITO POSITANO: Palumbo, Ruocco, Conforto, Esposito, Bocchetti, Gargiulo, Raia, Agrillo, Martone, Mari, Pagliuca.

ARBITRO: Siano di Nocera Inferiore.

RETE: 16’ pt Pagliuca