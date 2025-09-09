martedì, Settembre 9, 2025
type here...
PROMOZIONESPORT

Promozione. Procida, pioggia di gol allo “Spinetti”: 6-6 con il Rione Terra

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

PROCIDA-RIONE TERRA 6-6
Coppa Campania – 1° turno

Poker di Invernini, gioiello del giovane Atale e sigillo di Veneziano

La stagione del Procida si apre con una sfida al cardiopalma: al “Mario Spinetti” finisce 6-6 contro il Rione Terra, in un match di Coppa Italia che ha regalato emozioni e gol a raffica. La squadra allenata da Mimmo Citarelli mostra carattere e grande determinazione, pur pagando qualche disattenzione difensiva che ha inciso sul risultato.

Il protagonista assoluto è Ugo Invernini, autore di un poker che accende la serata procidana e fa sognare il pubblico biancorosso. Accanto a lui, vanno a segno il giovanissimo classe 2008 Federico Atale e Giacinto Veneziano. Per gli ospiti, rispondono Paladino, Infimo dal dischetto, Mazzucchiello, Granata e Carandente, quest’ultimo autore di una doppietta.

Il racconto della gara è un’altalena di emozioni. Il Procida sblocca subito con Invernini, ma il Rione Terra reagisce e ribalta il punteggio, approfittando anche di un calcio di rigore. I padroni di casa non mollano: ancora Invernini firma il pari, poi sul finire del primo tempo gli ospiti rimettono la testa avanti per il 3-4.

Nella ripresa il Procida pareggia con Atale, quindi torna a condurre con il quarto sigillo di Invernini e allunga addirittura sul 6-4 grazie alla rete di Veneziano. Ma la partita non è finita: il Rione Terra accorcia e trova il 6-5, prima dell’episodio che fa infuriare il pubblico di casa. L’arbitro assegna un rigore dubbio per un contatto apparso inesistente, quando la palla era già tra le mani del portiere Capece, e caccia con il rosso diretto Muscariello. Dal dischetto gli ospiti non sbagliano e fissano il risultato sul 6-6.
Il passaggio del turno si deciderà dunque nella gara di ritorno, in programma mercoledì 17 settembre ad Arco Felice.

Procida: Giuseppe Capece, Federico Atale, Matteo Muscariello, Fabrizio Muro, Francesco Iacono, Giacinto Veneziano, Mattia De Martino, Gio Cibelli, Ugo Invernini, Rostik Tymchuk, Lorenzo Costagliola.
A disposizione: Cristian Auletta, Salvatore Di Maio, Vittorio Aurelio, Tony Costagliola, Giuliano Castaldi, Angelo Vanzanella, Vincenzo Gentile, Valerio Tatafiore.
Allenatore: Mimmo Citarelli.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos