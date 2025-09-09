Promozione. Procida, pioggia di gol allo “Spinetti”: 6-6 con il Rione Terra

PROCIDA-RIONE TERRA 6-6

Coppa Campania – 1° turno

Poker di Invernini, gioiello del giovane Atale e sigillo di Veneziano

La stagione del Procida si apre con una sfida al cardiopalma: al “Mario Spinetti” finisce 6-6 contro il Rione Terra, in un match di Coppa Italia che ha regalato emozioni e gol a raffica. La squadra allenata da Mimmo Citarelli mostra carattere e grande determinazione, pur pagando qualche disattenzione difensiva che ha inciso sul risultato.

Il protagonista assoluto è Ugo Invernini, autore di un poker che accende la serata procidana e fa sognare il pubblico biancorosso. Accanto a lui, vanno a segno il giovanissimo classe 2008 Federico Atale e Giacinto Veneziano. Per gli ospiti, rispondono Paladino, Infimo dal dischetto, Mazzucchiello, Granata e Carandente, quest’ultimo autore di una doppietta.

Il racconto della gara è un’altalena di emozioni. Il Procida sblocca subito con Invernini, ma il Rione Terra reagisce e ribalta il punteggio, approfittando anche di un calcio di rigore. I padroni di casa non mollano: ancora Invernini firma il pari, poi sul finire del primo tempo gli ospiti rimettono la testa avanti per il 3-4.

Nella ripresa il Procida pareggia con Atale, quindi torna a condurre con il quarto sigillo di Invernini e allunga addirittura sul 6-4 grazie alla rete di Veneziano. Ma la partita non è finita: il Rione Terra accorcia e trova il 6-5, prima dell’episodio che fa infuriare il pubblico di casa. L’arbitro assegna un rigore dubbio per un contatto apparso inesistente, quando la palla era già tra le mani del portiere Capece, e caccia con il rosso diretto Muscariello. Dal dischetto gli ospiti non sbagliano e fissano il risultato sul 6-6.

Il passaggio del turno si deciderà dunque nella gara di ritorno, in programma mercoledì 17 settembre ad Arco Felice.

Procida: Giuseppe Capece, Federico Atale, Matteo Muscariello, Fabrizio Muro, Francesco Iacono, Giacinto Veneziano, Mattia De Martino, Gio Cibelli, Ugo Invernini, Rostik Tymchuk, Lorenzo Costagliola.

A disposizione: Cristian Auletta, Salvatore Di Maio, Vittorio Aurelio, Tony Costagliola, Giuliano Castaldi, Angelo Vanzanella, Vincenzo Gentile, Valerio Tatafiore.

Allenatore: Mimmo Citarelli.