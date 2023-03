Promozione. Procida, pericolo play-out

Il girone B di Promozione ha decretato il primo verdetto nella scorsa giornata di campionato con la conquista dell’Eccellenza da parte di Santa Maria la Carità. Le altre quindici compagini, a sei turni dal termine, invece sono in lotta per agguantare il rispettivo obiettivo. Con i play-off ormai lontani, le due isolane Procida e Barano hanno nel mantenimento della categoria l’unico traguardo da raggiungere.

L’andamento altalenante delle ultime giornate, ha inghiottito il Procida di Simone Lubrano Lavadera nella lotta per evitare i play-out. I biancorossi pagano in particolare il trend in trasferta: nelle ultime sette sfide lontano dallo ‘Spinetti’, infatti, il Procida ha raccolto il solo pareggio maturato nel derby contro il Barano. Diverso l’andamento tra le mura amiche, dove gli isolani hanno vinto quattro delle ultime cinque gare.

Antonio Costagliola e compagni, quindi, a partire dal confronto odierno contro il Sant’Anastasia, dovranno sfruttare la spinta del proprio pubblico per ottenere il bottino pieno e provare ad aumentare il vantaggio dalla zona calda della graduatoria. Di contro il Sant’Anastasia, che accusa un punto di ritardo dal Procida, è reduce dal ko interno subito per mano del Terzigno. Una sconfitta pesante che ha vanificato l’importante vittoria conseguita sul campo dell’Agerola. In vista della sfida, diretta da Michele Ponticelli di Nocera Inferiore, mister Simone Lubrano Lavadera deve fare a meno del solo squalificato Vittorio Aurelio.

all’andata: Sant’Anastasia-Procida 1-0

Al ‘De Cicco’ di Sant’Anastasia fu la compagine locale ad avere la meglio contro un Procida alle prese con diverse indisponibilità. Al quarto minuto di gioco, sfruttando un errore di Muro, i biancoblù trovarono il gol vittoria grazie a Cozzolino.

RETI 4’ Cozzolino (S)