Promozione. Procida, per strappare punti alla classifica. Barano, serve una classifica perfetta

Il campionato di Promozione è entrato nel vivo da un paio di settimane. Dalle zone nobili a quelle più calde, ogni punto ha un peso rilevante ai fini della classifica finale e nessun dettaglio può essere sottovalutato.

Nel girone A, in attesa di recuperare la sfida contro l’Oratorio Don Guanella Scampia, il Procida ha necessità di strappare punti all’Alvignano. Il momento degli isolani è indubbiamente molto complicato e per dare una sferzata alla stagione occorre ritrovare quei tre punti che mancano da ben 10 giornate. L’Alvignano, in scia al treno playoff, non è certamente un avversario agevole.

Gli isolani, però, per iniziare a scalare la classifica dovranno sfruttare un turno che potrebbe rivelarsi favorevole considerati gli impegni di alcune delle concorrenti: il Vitulazio dovrà vedersela con la Virtus Afragola, l’Oratorio Don Guanella Scampia contro il Neapolis e il Villa Literno contro la Sessana.

Nel girone B il Barano, reduce dall’1-1 contro il Sant’Agnello, è atteso dall’esame Frattese. Un match, almeno sulla carta, proibitivo per gli aquilotti: la truppa di Angelo Valerio è meritatamente prima e fin qui non ha mai conosciuto la parola sconfitta. Allo ‘Ianniello’ servirà la classica partita perfetta per strappare un risultato positivo e acquisire maggiore consapevolezza in vista del rush finale.

All’andata

Procida-Alvignano 4-1

Fu netta la vittoria del Procida allo ‘Spinetti’. De Luise, con una doppietta messa a segno tra il 35′ e il 37′, mise la partita in discesa. L’Alvignano sul finire della prima frazione di gioco riaprì i giochi con la marcatura di Tranquillo. Nella ripresa i biancorossi di Simone Lubrano Lavadera blindarono i tre punti grazie al terzo gol di De Luise e al guizzo di Vanzanella.

Barano-Frattese 1-3

All’andata il Barano venne battuto in rimonta dalla corazzata Frattese. Gli isolani riuscirono a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie all’incornata di Aloi. Nella ripresa la capolista riuscì a ribaltare il risultato con De Lucia, Colella e Scognamiglio.