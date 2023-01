Promozione. Procida, pari & fischietto

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per come è maturato, ma che allo stesso tempo permette al Procida di muovere la classifica dopo il ko sul campo de Il Punto Di Svolta. La formazione guidata da Simone Lubrano Lavadera, in vantaggio di due gol alla mezz’ora, è stata rimontata da un Frattamaggiore che è stato fortunato e bravo a sfruttare gli episodi favorevoli. Il match, come detto, si mette in discesa per il Procida che al 11’ sblocca i gochi con il calcio di rigore realizzato da Costagliola e assegnato per fallo di Costanzo su Gadaleta. Trascorrono dieci minuti e il Frattamaggiore ha l’opportunità di riequilibrare la partita su calcio di rigore.

Dagli undici metri, però, Lamarra ipnotizza Ciccone. I nerostellati sembrano accusare il colpo e alla mezz’ora il Procida ne approfitta con un bel tiro dalla distanza di Quirino che non lascia scampo a D’Auria. Nel finale di prima frazione di gioco, il Frattamaggiore riesce ad accorciare le distanze con il terzo penalty di giornata: dagli undici metri Baratto non fallisce e il Procida rientra negli spogliatoi in vantaggio di un solo gol.

La ripresa si apre con il Frattamaggiore vicino al gol, ma Ciccone da posizione più che favorevole non riesce a spingere il cross di Di Crosta in fondo al sacco. Il Procida prova a reagire, ma senza impensierire l’estremo difensore avversario. Al 77’, nuovamente sugli sviluppi di un calcio di rigore dubbio, i nerostellati agguantano il pareggio con Pirone. L’ultimo squillo lo offre il Procida con Lorenzo Costagliola che, però, non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Al triplice fischio del direttore di gara è 2-2. Con questo risultato il Procida, che comunque può essere soddisfatto della prestazione messa in campo nella giornata di ieri, sale a quota 26 punti in classifica, come l’Oratorio Don Guanella Scampia, prossimo avversario.

il tabellino

PROCIDA -FRATTAMAGGIORE 2-2

Procida: Lamarra, Scotto Di Monaco (Renifilo), Gamba A., Piro (Gamba M.), Paccone, Vanzanella, Gadaleta, Veneziano, Quirino, Costagliola A., Costagliola L. A disposizione: Lubrano Lavadera, Minauda, Visaggio, Calise, D’Orio, Aurelio, Scotto Di Perrotolo. Allenatore Simone Lubrano Lavadera

Frattamaggiore: D’Auria, Costanzo, Maiello, Baratto, Di Crosta (Pirone), Castiglione, Cardore (Marigliano), Ardovino (Marrone) (Tontaro), Scognaiglio, Ciccione, Panico (Bosson Koikou). A disposizione: Liguori, Pellini, Damuro, Vitale. Allenatore: Biagio Auletta.

Arbitro: Davide Esposito di Napoli

Assistente 1: Renato Vitiello di Napoli

Assistente 2: Enrico Palma di Napoli

Marcatori: rig. Costagliola L. (P), Quirino (P), rig. Baratto (F), rig. Pirone (F)