Promozione. Procida, oggi c’è l’esame Sant’Anastasia

Archiviato il rocambolesco 3-3 ottenuto contro la Virtus Vesuvio Ottaviano, il Procida è atteso dall’esame Sant’Anastasia. Un match fondamentale per gli isolani che, a secco di vittorie da tre turni, hanno intenzione di muovere la classifica e conservare il piazzamento play-off.

I biancorossi, in vista di tale impegno, possono contare sul secondo miglior rendimento lontano dalle mura amiche: il Procida, infatti, a quota 10 punti segue l’inarrestabile Santa Maria la Carità. Come detto, è un esame impegnativo per gli uomini di Lubrano Lavadera: il Sant’Anastasia, reduce da tre pareggi consecutivi, ha voglia di tornare a riassaporare i tre punti davanti al proprio pubblico.

In vista del match, il Procida deve fare i conti con qualche defezione. L’ultimo che potrebbe alzare bandiera bianca è Alessandro Gadaleta, in seguito ad una forte botta al ginocchio. In dubbio anche Veneziano alle prese con un problema alla spalla. Out Giacomo Piro e lo squalificato Massimo Minauda. Difesa e centrocampo da reinventare dunque per mister Lubrano, il quale ritrova Gamba che farà coppia con Muro. In attacco dovrebbe essere confermato il trio formato da Luca Quirino, Lorenzo e Antonio Costagliola.