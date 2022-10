Promozione. Procida, non c’è scampo per le “fox”

Procida corsaro a Cercola. I biancorossi sbancano il Piccolo vincendo 1-0 al 43’ del secondo tempo con un gol di Giacinto Veneziano nato da un calcio d’angolo. Una vittoria che fa bene al morale e che dà la giusta carica ai ragazzi di Mister Lubrano.

Continua la striscia positiva di risultati incamerando punti per la salvezza che sa essere sempre l’obiettivo minimo, cioè l’obiettivo da raggiungere al momento.

Partita iniziata subito alla grande per gli ospiti, che per i primi 25 minuti chiudono il Cercola nella propria metà campo creando tre palle gol consecutive con Vanzanella, Quirino e Gadaleta. Dopo i primi 25 minuti, la reazione del Cercola è evidente. I padroni di casa provano ad uscire fuori dalla propria metà campo ma creano una sola occasione durante il primo tempo. Nell’occasione provvidenziale la grande uscita di Lamarra che anticipa l’attaccante avversario e neutralizza il pericolo. Allo scadere dei primi 45’ di gioco, il Procida confeziona altre due occasioni da rete con Tony Costagliola e, ancora una volta, Luca Quirino. Il primo tempo finisce 0-0 che va stretto, soprattutto per gli isolani, che avrebbero meritato qualcosa in più.

Il secondo tempo inizia subito bene per il Cercola che mette palle dentro l’area di rigore e crea occasioni da rete. Una grande occasione e la prima vera palla gol per il Cercola, capita al 20’ con un tiro da fuori area dove, ancora una volta, Super Lamarra ci arriva e mette in calcio d’angolo con un volo plastico.

Passano 10 minuti, e al 30’, un’altra occasione per il Cercola. Palla lunga per l’attaccante di casa che si trova a tu per tu con Lamarra. Non si passa, è ancora il numero isolano on fire che si stende e devia in calcio d’angolo.

Il Procida c’è e al quarantatreesimo, dagli sviluppi di un corner, Giacinto Veneziano, saltando più alto di tutti, colpisce la palla con testa e regala il vantaggio i ragazzi di Mister Lubrano.

Le volpi di casa cercano il pareggio con tutte le loro forze. 7 minuti di assedio vero e proprio che, però, non portano a nulla. Cercola 1, Procida 1.

La vittoria del Piccolo soffia nelle vele del Procida che mercoledì sarà in campo per la gara di recupero e punta l’occhio alla classifica dove occupa la terza casella e guarda alla seconda. Ma qui non c’è spazio per festeggiare, testa bassa e umiltà.

Cercola Fox – Procida Calcio 0-1

PROCIDA: Lamarra, Gamba, Scotto di Monaco, Muro, Minauda, Vanzanella, Ambrosino, Veneziano, Gadaleta, Costagliola A, Quirino. A disp: Lubrano Lavadera, Gamba M, Aiello, Pisano, Aurelio, Puro, Calise, Veneziano C. All. Lubrano

Reti. 43’ st Veneziano G,.