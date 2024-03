Promozione. Procida, non basta la buona partenza

Nonostante l’ottima partenza, il Procida cade al ‘Giarrusso’ di Quarto per mano della Fortitudo Campi Flegrei. Gli isolani approcciano il match nel miglior modo possibile e al 2′ passano in vantaggio con un’inzuccata di De Luise che tocca prima il palo e poi si insacca alle spalle di Fabbozzi. La truppa di mister Lubrano continua a spingere e al 12′ sfiora il raddoppio ancora con De Luise, questa volta la palla però termina direttamente a lato.

La Fortitudo Campi Flegrei conquista campo col passare dei minuti e al 24′ impegna Lamarra con un tentativo di Monda. Trascorsa la mezz’ora, l’arbitro assegna prima un calcio di rigore a favore degli isolani per fallo su Costagliola per poi annullarlo, tra le proteste dei biancorossi, per una precedente segnalazione di fuorigico. L’ultimo sussulto del match lo regala la compagine flegrea, tuttavia Torino da buona posizione non centra la porta.

A inizio ripresa la Fortitudo Campi Flegrei crea diverse chance per riequilibrare i giochi: Lamarra neutralizza i tentativi di Torino e di Monda. Al 55′ i locali pareggiano con Torino, lesto a sfruttare l’assist di Grieco. Tre minuti più tardi e la partita dei procidani si complica ulteriormente per l’espulsione diretta di Minauda. Nonostante ciò il Procida va a pochi passi dal nuovo vantaggio con Costagliola, Fabbozzi con un miracolo salva. Con il passare dei minuti i padroni di casa dominano il gioco e ribaltano la sfida, sigillando il risultato grazie alle reti di Monda e di Ineguale. Al triplice fischio finale è 3-1.

il tabellino

Fortitudo C. Flegrei 3

Procida 1

Campi Flegrei: Fabbozzi, Iuliano, Ineguale, Ricciardi, Di Costanzo, Monda (Borrelli), D’Alessio (De Tommaso), Riccio (Mautone), Gaveglia, Grieco (Annunziata), Torino (Marigliano). Panchina: Muratori, Spadera, D’Ambrosio, Ferrelli. All.: Roberto Imparato

Procida: Lamarra, Muro (Gamba A.), Aurelio, Gamba M., Renifilo (Ambrosino), Minauda, Veneziano, Calise (Pisano), De Luise, Costagliola, Vanzanella. Panchina: Auletta, Scotto di Perrotolo, Vicente, Lubrano Lavadera, Scotto D’Apollonia, Piro. All: Lubrano

Arbitro: Claudio Eliso (sezione di Castellamare di Stabia) Assistenti: Burlato (sezione di Ercolano) e Castropignano (sezione di Ercolano)

Marcatori: 2’ De Luise (P); 55’ Torino (F); 67’ Monda (F); 77’ Ineguale (F)

Ammoniti: D’Alessio (F), Marigliano (F), Ineguale (F), Costagliola (P), Veneziano (P), Gamba A. (P).

Espulso: Minauda (P)