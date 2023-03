Promozione. Procida impegno esterno da tre punti

A sette giornate dal termine della stagione regolare, ogni punto conquistato assume un peso specifico rilevante. Soprattutto per le due isolane Procida e Barano, quest’oggi impegnate in un turno che può dire tanto per il prosieguo del campionato. Il Procida guidato da Simone Lubrano Lavadera, grazie alla vittoria per 3-2 sul Quartograd, ha compiuto un passo importante verso il mantenimento della categoria. Il vantaggio sulla zona play-out è di 7 lunghezze, un bottino da difendere e da incrementare. Il ventiquattresimo turno, a tal proposito, mette i biancorossi dinanzi all’esame Virtus Vesuvio Ottaviano.

La formazione ottavianese, reduce dal ko nello scontro diretto con il Terzigno, occupa l’undicesimo posto a quota 25 punti. Un’affermazione degli isolani chiuderebbe quasi definitivamente il discorso salvezza, una vittoria della Virtus Vesuvio Ottaviano invece potrebbe riaprire i giochi. Nonostante la classifica sorrida alla truppa di Lubrano Lavadera, il recente rendimento lontano dallo ‘Spinetti’ deve fare tenere alta la guardia. Nelle ultime cinque trasferte i biancorossi hanno ottenuto altrettante sconfitte. Il match, in programma questo pomeriggio alle ore 15, sarà diretto da Domenico Tropiano della sezione di Sala Consilina.