Promozione. Procida, hai l’occasione di fare en plein

Oggi, alle 15.00, il Procida cercherà di chiudere una settimana perfetta contro il San Vito Positano di mister Califano. I ragazzi di mister Lubrano cercheranno di perfezionate questo piccolo tour de force nel migliore dei modi e di fare bottino pieno contro una probabile concorrente per la salvezza.

Oltre al cuore e alla forza che i nostri biancorossi metteranno in campo, oggi più che mani, ci sarà bisogno della spinta del pubblico delle grandi occasioni per continuare a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Chissà, magari in futuro ci si toglierà anche qualche altra soddisfazione. A disposizione per mister Lubrano ci sarà tutta la rosa, ad eccezione di Domenico Ambrosino che ha risentito un affaticamento muscolare.

Arbitrerà il Sig. Adolfo Siano di Nocera Inferiore con gli assistenti Raffaele Meola di Battipaglia e Sara Pizzi di Salerno