Promozione. Procida, è vittoria! Allo Spinetti si torna a sorridere

Cesare Errico | Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Procida, dopo quattro turni, torna a riassaporare i tre punti grazie alla vittoria casalinga sul San Sebastiano. Un successo che permette ai ragazzi di Lubrano Lavadera, il cui obiettivo principale è quello della salvezza, di allungare sulla zona pericolante e di occupare la quinta posizione grazie ai 18 punti finora conquistati.

Le avverse condizioni metereologiche non hanno permesso né al Procida né al San Sebastiano di dare vita ad una prima frazione di gioco entusiasmante. Il primo tempo, dunque, è trascorso in maniera equilibrata e senza azioni da gol da registrare. Nella ripresa la compagine isolana è tornata in campo con maggior consapevolezza di poter conquistare il bottino pieno.

Al 75’, infatti, il Procida sblocca le ostilità con Vanzanella, abile a capitalizzare l’assist di Antonio Costagliola con un tiro a giro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Il San Sebastiano prova a replicare, ma per via dell’imprecisione non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Lamarra. A due minuti dal novantesimo, il Procida raddoppia: Vanzanella, dal fondo, pesca Lorenzo Costagliola che fissa il risultato sul definitivo 2-0. Al triplice fischio del direttore di gara, gli uomini di Lubrano Lavadera possono tornare a gioire per una vittoria che permette di trascorrere la settimana con maggiore serenità in vista del derby contro il Barano.

PROCIDA-SAN SABASTIANO 2-0

PROCIDA: Lamarra, Calise, Gamba, Muro, Minauda (Visaggio), Vanzanella, Aurelio, C. Veneziano (G. Veneziano), Scotto (Quirino), A. Costagliola, L. Costagliola.

SAN SEBASTIANO: Canfora, Capparelli, Perrino, Gargiulo, Di Micco, Laino, Borriello, Alterio, Torino, Molisso, Konate.

RETI: 75’ Vanzanella (P), 88’ Costagliola L (P),

ARBITRO: Rosaria Talotti di Napoli

Assistenti: Gianvincenzo Zanfradino e Davide Del Prete di Frattamaggiore.