Promozione. Procida, è pari pieno di gol con l’Ottaviano

Ritornare a vincere, questo è l’imperativo dell’Isola di Procida. I ragazzi di Lubrano Lavadera, reduci dalla sconfitta di misura contro il San Vito Positano e dal pareggio ricco di gol contro il Quartograd, ospitano allo ‘Spinetti’ la Virtus Vesuvio Ottaviano. Si tratta di un match importante per il prosieguo del campionato di entrambe le compagini: da un lato il Procida ha intenzione di blindare la terza posizione, dall’altro la Virtus Vesuvio Ottaviano mira a ridurre il gap dalla zona play off. A partire con il piede sull’acceleratore sono gli ospiti: al 4’, sugli sviluppi di calcio di punizione, Grassi riceve palla ma la sua conclusione non impensierisce Lamarra.

La replica del Procida è affidata a Minauda, il quale prova a sorprendere un non impeccabile D’Avino ma senza fortuna. Al 16’ sono nuovamente i foxes a farsi vedere in avanti: Pelliccio dai venticinque metri saggia le abilità di Lamarra, attento a sventare il pericolo. Il match è piacevole, ma si sblocca solo nei minuti finali. Dopo un tentativo del Procida con Aurelio e neutralizzato da Rastiello, il Virtus Vesuvio Ottaviano sblocca il match al 44’: Sepe entra in area e scarica per Ambrosio, lesto a trafiggere l’estremo difensore locale. I secondi quarantacinque minuti regalano altrettante emozioni.

Al 50’ i padroni di casa colpiscono sull’asse Costigliola: Antonio Costigliola pesca Lorenzo Costigliola, abile a sorprendere Rastiello con una traiettoria che si insacca sul palo più lontano. Al 56’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Lamarra devia in corner l’inzuccata di Autorino. Quest’ultimo, poco dopo, viene atterrato in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna calcio di rigore: dagli undici metri Nunziata non sbaglia e riporta i rossoblù in vantaggio. Al 67’ la Virtus Vesuvio riesce anche a trovare la via dell’1-3, ma la marcatura di Langella viene invalidata per off-side.

Nel momento di maggiore difficoltà, il Procida riesce a riequilibrare la partita grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Costigliola e assegnato per fallo di mano di Grasso. La Virtus Vesuvio, inoltre, è costretta a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Ilardi. Al 75’ la banda di Lubrano Lavadera ha anche la chance di ribaltare la partita, ma Gadaleta colpisce male e spreca tutto. La partita non smette di regalare emozioni e all’87’ la Virtus Vesuvio Ottaviano riesce a rimettere di nuovo il muso avanti: Pelliccio pesca in profondità Malinconico, il cui tiro si insacca alle spalle di Rastiello. I biancorossi, nonostante la doccia fredda del gol subito, non demordono e al 91’ con Gadaleta trovano il gol del definitivo 3-3. Nonostante sia andato sotto per tre volte, il Procida è riuscito a non arrendersi e con carattere e qualità ha conquistato un punto importante in chiave classifica. Ora è mente allo scontro contro il Santa Anastasia.



Procida – V.V. Ottaviano 3-3

ISOLA DI PROCIDA: Lamarra; Calise ‘03, Gamba ‘06, Muro, Minauda, Vanzanella, Aurelio ‘05 (82’ Visaggio), Veneziano C (61’ Gadaleta ‘05), Quirino ‘04, Costagliola A, Costagliola L. A disp.: Capodanno; Scotto Di Monaco, Renifolo ‘05, Pisano ‘03, Quirino, Scotto Di Perrotolo ‘05, Veneziano G. All. Simone Lubrano Lavadera

VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO: Rastiello; Colombo, Grasso ‘03, Rubino, Pelliccio, D’Avino (74’ Cardenio), Ilardi, Sepe (55’ Autorino ‘04), Langella, Ambrosio (82’ Malinconico ‘03), Gargiulo ‘05 (55’ Nunziata). A disp.: Shevchenko ‘04; Avino ‘05, Capasso, Trombetta, Miranda ‘05. All. Sabato Peluso

AMMONITI: Calise (P); Minauda (P); Sepe (VVO); Ilardi (VVO); Grasso (VVO)

ESPULSI: Potere (P) dalla panchina; Ilardi (VVO) per doppia ammonizione;

MARCATORI: 44’ Ambrosio (VVO); 50’ Costagliola L (P); 60’ Nunziata rig. (VVO); 69’ Costagliola L; 87’ Malinconico (VVO); 91’ Gadaleta (P).