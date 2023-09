Promozione. Procida è corsa per lo Spinetti “agibile”. Barano, serve subito un riscatto sul campo

È tempo di riscatto per le isolane Barano e Procida. Il ko all’esordio nei rispettivi gironi è stato analizzato e archiviato dalle due compagini, desiderose di tornare ad assaporare i tre punti già quest’oggi.

I procidani, che si sono ben comportati nonostante il pesante passivo maturato sul campo della Nuova Napoli Nord, ospitano allo ‘Spinetti’ la Polisportiva Puglianello. Una gara, questa, che molto probabilmente si dovrà giocare a porte chiuse data l’inagibilità del campo a causa dei documenti “scomparsi”. Dopo il nostro articolo, in verità, dal comune di Dino Ambrosino è iniziata la caccia agli atti ed è iniziata la corsa per scongiurare la “chiusura” dell’impianto ai tifosi biancorossi. Tornando allo sport giocato, però, rispetto alla prima giornata, i biancorossi sono chiamati ad essere maggiormente cinici sotto porta, a mantenere equilibrio tra i reparti e ad essere mentalmente in partita per tutto l’arco dei 90 minuti. L’avversario si è dimostrato di valore già nel pareggio ottenuto contro l’Oratorio Don Guanella Scampia, in una partita ricca di gol e che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni per quanto avvenuto sul terreno di gioco.

Discorso praticamente simile per il Barano nell’altro girone di Promozione. La sconfitta contro la Massa Lubrense, pur avendo come attenuante principale l’indisponibilità di tante pedine, deve rappresentare lo stimolo in più per affrontare con la giusta rabbia il San Vito Positano. I giallorossi, che hanno approcciato il torneo nel migliore dei modi grazie al successo per 2-1 sull’Ottaviano, rappresentano un esame importante per i ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera, anche perché quest’oggi troveranno di fronte un avversario che ha intenzione di mettere punti preziosi in cascina.

GLI ARBITRI. Per quanto riguarda le designazioni arbitrali, Procida-Polisportiva Puglianello è stata affidata a Francesco Pirozzi di Frattamaggiore, mentre Barano-San Vito Positano a Francesco Pio Staiano di Castellammare di Stabia.