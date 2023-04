Promozione. Procida, dolce salvezza

Il Procida ferma l’Agerola e conquista matematicamente la salvezza. Ai biancorossi bastava un solo punto per festeggiare con novanta minuti d’anticipo la meritata permanenza in Promozione. La truppa di Simone Lubrano Lavadera ha condotto un campionato strepitoso, non rischiando praticamente mai di essere risucchiato nella zona calda della classifica anzi, in alcuni frangenti dell’annata, ha occupato anche le posizioni che valgono gli spareggi promozione.

Per quanto riguarda la sfida andata in scena ieri allo ‘Spinetti’, il primo tempo si è concluso a reti inviolate nonostante entrambe le squadre abbiano provato a pungere l’avversario. Nella ripresa, attorno al 75’, sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie alla rete di Marino, lesto a capitalizzare un calcio d’angolo a favore. Gli isolani non demordono e agguantano il pareggio, sugli sviluppi di calcio di punizione, con Antonio Costagliola.

il tabellino: Procida – Agerola 1-1

Procida: Lamarra, Muro, D’Orio, Piro, Renifilo, Minauda, Veneziano, Quirino, Costagliola A., Costagliola L, Gadaleta. Allenatore: Simone Lubrano Lavadera

Agerola: Fusco, Liguori, Porzio, Cestaro, Vissicchio, D’Amora, Imperato, Di Capua, Marino, Di Landro, Carolei. Allenatore: Luciano Ricciardi

Marcatori: 75’ Marino (A), 83’ Costagliola A. (P)

Arbitro: Massimo Esposito di Torre del Greco

Assistente 1: Luca Galbiati di Ercolano

Assistente 2: Ugo Maione di Napoli