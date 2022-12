Promozione. Procida, contro il Terzigno per i tre punti

Tornare alla vittoria, questo è l’imperativo del Procida nel quindicesimo turno del girone B del campionato di Promozione. I biancorossi, per riprendere il cammino, allo ‘Spinetti’ dovranno superare l’ostacolo Terzigno. I ko maturati contro Santa Maria La Carità e Agerola, quest’ultimo arrivato immeritatamente e al termine di una buona prova, hanno fatto scivolare la truppa di Simone Lubrano Lavadera a metà classifica.

In casa Procida, comunque, c’è serenità e consapevolezza di aver condotto un torneo fin qui impeccabile per quello che è l’obiettivo finale: raggiungere una salvezza tranquilla. Il match odierno, però, non deve essere sottovalutato per non incappare in una giornata spiacevole. Il Terzigno, ultimo in classifica con 9 punti e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, è una squadra che, a dispetto dei numeri fatti registrare, ha spesso tenuto testa all’avversario nell’arco dei novanta minuti. Mister Lubrano, che potrà contare su tutti gli elementi della rosa, dovrà tenere la concentrazione alta per tornare a gustare il sapore dei tre punti.