Promozione. Procida, con Afragola per ritrovare la vittoria. Barano a Ottaviano per le conferme

Il campionato di Promozione si appresta a vivere un intenso turno, con diversi match che potrebbero indirizzare il percorso delle formazioni che occupano la testa e la coda della graduatoria. Nel girone A il Procida è reduce dal ko infrasettimanale subito per mano del Nuova Napoli Nord, in un match contraddistinto da errori arbitrali, sfortuna e poca cattiveria nei momenti topici della partita. Per trovare la luce in fondo al tunnel, gli isolani sono chiamati a una prova di carattere contro la Virtus Afragola Soccer. I rossoblù, che arrivano alla sfida dopo il pareggio a reti bianche contro l’Oratorio Don Guanella Scampia, cercano i punti necessari per continuare a stazionare nei primissimi posti del girone. Gli uomini di Del Prete, inoltre, possono contare anche sul fattore ‘Moccia’. Davanti al proprio pubblico, infatti, la Virtus Afragola Soccer, insieme al Neapolis, ha il miglior rendimento del torneo. Servirà una prestazione gagliarda da parte del Procida per violare l’impianto di Via Calvanese e sperare, al contempo, in un passo falso delle dirette concorrenti alla salvezza.

IL RICORSO Nel frattempo il Giudice Sportivo, preso atto del preannuncio della Cellolese, si è riservato di prendere decisioni in merito alla partita contro il Procida, terminata col risultato di 3-3.

Nel girone B, il Barano ha intenzione di dare seguito al periodo proficuo. Le affermazioni su Massa Lubrense, San Vito Positano e Vico Equense, hanno spinto la compagine di mister Biagio Lubrano Lavadera fuori dalla zona pericolante. Quest’oggi gli aquilotti, grazie anche a impegni sulla carta ostici per le insegutrici, hanno la chance di dare seguito al momento positivo contro un Ottaviano reduce da due sconfitte consecutive. Occorrerà equilibrio e fame per tornare a casa con un risultato che possa aumentare o conservare il vantaggio sulla zona playout.

All’andata

Procida-Virtus Afragola Soccer 1-1

Allo ‘Spinetti’ Procida e Virtus Afragola Soccer si divisero la posta in palio al termine di una sfida equilibrata. Gli isolani sbloccarono il risultato al 9′ con un preciso mancino di Toni Costagliola. Ad inizio ripresa Mazza ristabilì il pareggio con il definitivo 1-1.

Barano-Ottaviano 1-1

All’andata Barano e Ottaviano non andarono oltre il pareggio. Nonostante la buona partenza, gli isolani furono costretti a rincorrere a causa della rete siglata da Nunziata. Dopo l’ora di gioco, gli aquilotti pareggiarono i conti con Invernini su assist di Lubrano.