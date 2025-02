Promozione, Procida, c’è la Nuova Napoli Nord. Barano arriva la “Marchesa”

Con appena otto giornate rimanenti alla conclusione della stagione regolare, il campionato di Promozione entra nella sua fase decisiva. Nel girone A, il Procida si trova di fronte a un bivio cruciale per il proprio cammino: la squadra isolana deve recuperare il match contro il Real Grazzanise, ma prima dovrà affrontare il Nuova Napoli Nord in una gara che potrebbe rivelarsi determinante per la salvezza. Attualmente, il Nuova Napoli Nord ha un vantaggio di cinque punti sul Procida.

Tuttavia, la formazione biancorossa ha la possibilità di ridurre il divario sfruttando il fattore campo e, in caso di vittoria sia contro il Nuova Napoli Nord che nel recupero contro il Real Grazzanise, potrebbe addirittura operare il sorpasso in classifica. Il match sarà diretto da Davide Colamatteo di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Davide Esposito e Giordano Maria Di Raimondo.

Molto più complicata, invece, la situazione del Barano, reduce da una pesante sconfitta nel recupero contro il Rione Terra. Il gol di Infimo, arrivato allo scadere del primo tempo, ha inflitto un altro duro colpo alla formazione guidata da mister Lubrano, ora fanalino di coda in classifica. Gli aquilotti sono distanti tre lunghezze dalla zona playout e hanno sempre meno margine di errore.

Nella prossima sfida, il Barano – privo dello squalificato Trofa – affronterà il Poggiomarino Marchesa, squadra in lotta per i playoff ma reduce da risultati altalenanti. Per i bianconeri si tratta di un match da dentro o fuori: solo una vittoria potrebbe mantenere viva la speranza di raggiungere i playout e giocarsi la permanenza nella categoria. La partita sarà arbitrata da Rosario Iuliano di Nocera Inferiore, assistito da Guglielmo Petti e Alfredo Delle Mura.